Росію не допустили до участі у конкурсі краси "Міс Світу" після булінгу українки на "Міс Європа"

На початку повномасштабної війни Україна зверталася з проханням не допускати Росію до жодних міжнародних конкурсів краси, з якими комітет "Міс Україна" співпрацює, але це відбулося тільки у 2024 році.

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Росія не братиме участь у головному міжнародному конкурсі краси "Міс Світу". Про це в Instagram повідомила директорка конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова.

Ще на початку повномасштабної війни РФ проти України вона звернулась з письмовим проханням та відео-зверненням не допускати країну-агресорку до жодних міжнародних конкурсів краси, з якими комітет "Міс Україна" співпрацює. Завдяки директорці конкурсу "Міс Світу" Місіс Джулії Морлі тепер ухвалили позитивне рішення щодо цього питання.

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Це відбулося після того, як Мілена Мельничук, представниця України на конкурсі "Міс Європа-2024", поділилася своїм досвідом та враженнями від участі в змаганні. За її словами, на заході її принижували та цькували.

Дівчина розповіла, що її змушували, щоб вона фотографувалася з росіянкою. У відповідь українка агресивно відмовляла, а їй погрожували. Представниця РФ самостійно намагалася завжди сісти поряд і зробити фото, хоча українка постійно від неї намагалася сховатися.

Представниця Росії накинулася на українку Мілену Мельничук в автобусі, обзиваючи її нецензурною лексикою. Це було зафіксовано на відео.

Нагадаємо, 5 лютого через подробиці особистого життя українка Кароліна Шиїно втратила титул Міс Японія 2024. Кароліна Шиіно здобула перемогу на Міс Японія 2024 і стала першою за всю історію натуралізованою громадянкою Японії, яка здобула перемогу в конкурсі краси. Однак володаркою титулу дівчина пробула не довго.