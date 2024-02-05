Через подробиці особистого життя українка Кароліна Шиїно втратила тутул Міс Японія 2024

Кароліна Шиіно здобула перемогу на Міс Японія 2024 і стала першою за всю історію натуралізованою громадянкою Японії, яка отримала перемогу в конкурсі краси. Однак володаркою титулу дівчина пробула не довго.

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26-річна модель Кароліна Шіїно, яка родом з Тернополя, але здобула вперше за всю історію конкурсів краси Японії титул "Міс Японія" відмовилася від нагороди. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

Як з’ясувалося причиною цьому став її роман з одруженим чоловіком. Організатори знали всі подробиці особистого життя дівчини і одразу поставили під загрозу її участь у конкурсі. Однак, Кароліна запевнила їх, що розірвала стосунки з чоловіком відразу як дізналася про його сімейний статус.

Згодом, вже після перемоги українки на конкурсі "Міс Японія 2024" преса все ж з’ясувала, що дівчина продовжує стосунки з вищезгаданим чоловіком попри виправдовування перед організаторами. Оскільки дана новина підірвала репутацію організаторів конкурсу та і самої моделі, а ситуація набула розголосу, дівчина вирішила відмовитися від титулу.

Кароліна Шіїно не захотіла пояснювати громадськості всі причини та вдаватися у деталі особистого життя. Однак, підтвердила, що більше не є володаркою титулу. Дівчина також вибачилася за брехню.

Звісно підписники дівчини в інстаграмі, яких у неї близько 98 тисяч підтримали дівчину: "Кароліна ти розумна, вродлива, з великим і добрим серцем. Ти заслуговуєш тільки на краще! Я тебе підтримую у будь-якому твоєму виборі та ситуації!", "Я вірю, що ти наполегливо працював, щоб стати японцем, і тобі було дуже важко бути іноземцем, зростати тут. У тебе японський дух. Я не думаю, що така особиста справа має бути причиною вашого рішення, але це Японія. Тут професійний світ втручається у ваше приватне життя. Я не думаю, що це правильно. Особисте та професійне потрібно відокремлювати. Що б ви не відчували зараз, є люди, які вірять у вас і вашу працю, яку ви докладаєте, щоб стати японцем. Мені шкода, що таке особисте є у ЗМІ".

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