"Дружба, яка не визнає війни": Міс Україна зробила фото з Міс Росія на конкурсі краси

Представниці України не вдалося пройти у топ 21 на "Miss Eco International", проте критика коментаторів у соціальних мережах була пов'язана з іншим чинником.

Related video

Учасниця конкурсу краси "Miss Eco International" від України потрапила у скандал, зробивши фото з представницею Російської Федерації. Публікації з'явилися на сторінках дівчат у соціальних мережах, але пізніше були видалені, передає "Обозреватель".

21 лютого в Єгипті стартував конкурс краси під назвою "Miss Eco International" і в ньому взяло участь 30 дівчат з усього світу, серед яких була українка Анастасія Лахута. 3 березня пройшов черговий етап заходу та уродженці Харкова не вдалося пройти у топ 21, але вдалося потрапити у скандал.

Дівчина зробила фото поряд із росіянкою Євгенією Парменовою і єгипетська телеведуча Ясмін Саєд розмістила його у себе на сторінці у соціальній мережі Facebook. У публікації сказано: "З Міс Росія та Міс Україна, дружба, яка не визнає війни" й Анастасія Лахута зробила репост.

[ + – ] Українка зробила фото поряд із росіянкою на конкурсі краси Фото: Обозреватель

Це викликало негативну реакцію в коментарях і дівчині довелося пізніше вибачатися.

"Дорогі мої українці! Я хочу перед усіма вибачитись. У мене у самої родичі в Україні і я їм допомагаю. Допомагаю нашим солдатам. Але це був конкурс краси. І один чоловік зробив це для піару. Я зараз розбиратимуся з цим. І всім хочу сказати, я люблю Україну та своїх родичів! І пишаюся людьми, які на війні й теж відправляю допомогу", – пише у коментарях в Instagram Анастасія Лахута.

[ + – ] Українка зробила фото поряд із росіянкою на конкурсі краси Фото: Скриншот

Єгиптянка свій допис також видалила згодом.

Нагадаємо, 3 лютого росЗМІ повідомляли, що учасниця "Міс Всесвіт" з РФ ховається в США і отримує погрози. Анна Ліннікова зізналася, що їй довелося навіть найняти собі охорону заради безпеки.