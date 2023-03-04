"Дружба, не признающая войны": Мисс Украина сделала фото с Мисс Россия на конкурсе красоты

Представительнице Украины не удалось пройти в топ-21 на "Miss Eco International", однако критика комментаторов в социальных сетях была связана с другим фактором.

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Участница конкурса красоты "Miss Eco International" от Украины попала в скандал сделав фото с представительницей Российской Федерации. Публикации появились на страницах девушек в социальных сетях, но позже были удалены, передает "Обозреватель".

21 февраля в Египте стартовал конкурс красоты под названием "Miss Eco International" и в нем приняло участие 30 девушек со всего мира, среди которых была и украинка Анастасия Лахута. 3 марта прошел очередной этап мероприятия и уроженке Харькова не удалось пройти в топ-21, но удалось попасть в скандал.

Девушка сделала фото рядом с россиянкой Евгенией Парменовой и египетская телеведущая Ясмин Саед разместила его у себя на странице в социальной сети Facebook. В публикации сказано: "С Мисс Россия и Мисс Украина, дружба, не признающая войны" и Анастасия Лахута сделала репост.

[ + – ] Украинка сделала фото рядом с россиянкой на конкурсе красоты Фото: Обозреватель

Это вызвало негативную реакцию в комментариях и девушке пришлось позже извиняться.

"Дорогие мои украинцы! Я хочу перед всеми извиниться. У меня у самой родственники в Украине и я им помогаю. Помогаю нашим солдатам. Но это был конкурс красоты. И один мужчина сделал это для пиара. Я сейчас буду разбираться с этим. И всем хочу сказать, я люблю Украину и своих родственников! И горжусь людьми, которые на войне и тоже отправляю помощь", – пишет в комментариях в Instagram Анастасия Лахута.

[ + – ] Украинка сделала фото рядом с россиянкой на конкурсе красоты Фото: Скриншот

Египтянка свой пост также удалила спустя время.

Напомним, 3 февраля росСМИ сообщали, что участница "Мисс Вселенная" из РФ скрывается в США и получает угрозы. Анна Линникова призналась, что ей пришлось даже нанять себе охрану ради безопасности.