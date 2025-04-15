Украинка Адриана Пущак стала Miss Petite Universe USA 2025 (видео)

Адриана Пущак, уроженка Дрогобича, которая в 2022 году переехала в США, спасаясь от войны, удостоилась титула "Miss Petite Universe USA 2025", став первой украинкой, завоевавшей главную корону в своей категории на престижном международном конкурсе красоты "Ms/Mrs Universe Pageant".

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Финал конкурса состоялся в Лас-Вегасе, штат Невада, и длился четыре дня – с 9 по 12 апреля. Участие в нем приняли финалистки из всех уголков США, которые соревновались в четырех конкурсных этапах, демонстрируя не только внешнюю привлекательность, но и харизму, актерское мастерство, ценности и внутреннюю силу. Адриана представляла штат Иллинойс.

"Я стала Miss Petite Universe USA 2025. (да, я – Мисс США!) Еще год назад я даже не могла представить, что выйду на сцену конкурса красоты в Америке, а сегодня держу в руках главную корону своей категории – Miss Petite University USA, где соревнуются невероятные женщины 30+ ростом до 167 см. Эта победа – о том, что никогда не поздно. Что с любого роста можно подняться до самой высокой вершины. Среди 30 финалисток я также вошла в топ-3 народных любимиц конкурса. Для меня это особый момент – почувствовать поддержку людей, отдавших мне свой голос. Это бесценно", – говорится в публикации.

Адриана добавила, что участвовала в борьбе за титул "Miss USA University".

"Там соревновались все: независимо от возраста, категории, роста или титула – и здесь я получила статус 1-я вице-мисс".

Девушка поблагодарила за поддержку всех, кто болел за нее, а также свих родителей, опубликовав пост разговора с родными людьми.

В США, куда Пущак улетела с дочерью Ванессой, она с нуля начала новую жизнь. Украинка открыла собственное дело в бьюти-индустрии и стала активной частью украинской диаспоры. По ее словам, она мечтает вдохновлять других женщин верить в себя и строить свое будущее с достоинством и любовью к себе.

Королева красоты поделилась видео, где она примеряет на дочь свою корону.

"Передаю не просто корону – передаю веру в себя. Я хочу, чтобы моя дочь росла с мыслью, что нет ничего невозможного. Что девочка с мечтой – это сила. Мои победы – не только обо мне. Это пример, это путь, это доказательство того, что наши дети вырастают такими, какими они видят нас. Поэтому я хочу, чтобы она видела во мне не идеальную, а настоящую. Сильную. Не сдавшуюся. Поверившую в себя. Ибо наибольшее наследие, которое мы можем дать своим детям, – это вера в себя и в то, что мир ожидает их света", – написала Пущак. Ее дочери в мае исполнится девять лет.

В ближайших планах Адрианы – менторство, мотивационные выступления и социальные инициативы для женщин, ищущих свое место в мире.

Ранее Фокус писал, что украинка Виктория Ошур вошла в пятерку самых красивых участниц конкурса "Мисс Планета 2024".