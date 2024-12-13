Не поїхала б знов: ексведуча "Орла і Решки" назвала країну, яка видалась їй нецікавою

Мішель Андраде була із знімальною групою у Болгарії кілька днів. І цього їй видалось достатньо.

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Співачка й колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде розповіла, в яку країну вона б не хотіла повернутися після того, як перебувала там кілька днів разом зі знімальною командою проєкту. За словами артистки, це – Болгарія. Про це Мішель розповіла в інтерв'ю Лері Дідковській.

Мішель Андраде розповіла про країну, в яку б не хотіла повернутись

Держава, яка межує з Україною через Чорне море, взагалі не зацікавила ведучу. Вона розповіла в подкасті Валерії Дідковській, що навіть випуск "Орла і Решки" не було з чого монтувати.

Однак команда у шоу розповідала про особливості болгарської мови. Тому, як каже Андраде, це все ж вийшов один з найколоритніших випусків програми.

"Не знаю. Мені, насправді, було не цікаво. Ми зробили класне шоу – воно було одне з найкрутіших, тому що ми змогли з нічого зробити прикольний і смішний випуск. Але я б туди не повернулася", – зазначила Мішель Андраде.

Болгарія відома своїми чорноморськими курортами, серед яких Сонячний берег і Несебр, а також мальовничими гірськими районами, такими як Родопи та Балкани, які приваблюють любителів природи та активного відпочинку.

Культурна спадщина країни включає численні пам’ятки ЮНЕСКО, зокрема Боянську церкву з унікальними фресками XIII століття.

Випуск про Болгарію

Щоправда ведучі "Орла і Решки" відвідали не так багато цікавих локацій і побували лише в двох містах, першим із яких стала столиця Софія та місто Пловдів, яке відомо ще з часів античності. Давньогрецькі та давньоримські руїни вписані у міську архітектуру.

Також ексведуча "Орла і Решки" зізналась, що їй дуже сподобалось у Непалі. А найдивніша історія сталась з нею у Колумбії, де знімальна група зустрілась із шаманом.

Нагадаємо, Мішель Андраде в минулому році з'явилась у останньому сезоні культового серіалу "Корона". Це була епізодична роль, у серіалі Мішель зіграла невелику роль покоївки на ім'я Б'янка, яка працює на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда аль-Файєда. Але навіть таку невеличку роль отримати було нелегко.