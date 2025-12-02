Погиб создатель программы "Орла и Решки": все подробности трагедии (фото)

На фронте погиб Василий Хомко — режиссер развлекательного шоу о путешествиях "Орел и Решка". Воин служил с позывным "Бейрут".

Трагедия произошла 2 октября, а прощание с героем состоится 5 декабря в Михайловском Златоверхом соборе. О смерти военнослужащего в своем Instagram сообщила его жена Галина Спивак.

Василий Хомко — режиссер развлекательного шоу о путешествиях "Орел и Решка" Фото: Instagram

Женщина опубликовала совместные фотографии и написала щемящие слова, обращаясь к покойному мужу. Она отметила, что Василий достойно прошел свой путь до последнего момента и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас.

Обращение жены

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим — сегодня все мы в бесконечной сумме склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин", — говорится в сообщении.

Жена воина опубликовала совместные фотографии и написала щемящие слова, обращаясь к покойному мужу Фото: Instagram

По ее словам, поминальная служба состоится в пятницу, 5 декабря, в 12:00 часов в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Комментарий Андрея Беднякова

Память о режиссере почтил и один из ведущих "Орла и Решки" Андрей Бедняков. Шоумен поблагодарил Василия за совместную работу и отметил, что именно с ним создал лучшие эпизоды программы.

"Покойся с миром! Самые яркие моменты шоу были благодаря тебе. Спасибо за все. Еще увидимся и сделаем что-то выдающееся вместе", — написал телеведущий.

Прощание с героем состоится 5 декабря в Михайловском Златоверхом соборе Фото: Instagram

Бедняков также призвал поклонников программы поддержать семью героя и поделился реквизитами для благотворительной помощи.

