Загинув творець програми "Орла і Решки": всі подробиці трагедії (фото)

На фронті загинув Василь Хомко — режисер розважального шоу про мандрівки "Орел і Решка". Воїн служив із позивним "Бейрут".

Трагедія сталася 2 жовтня, а прощання з героєм відбудеться 5 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про смерть військовослужбовця у своєму Instagram повідомила його дружина Галина Співак.

Василь Хомко — режисер розважального шоу про мандрівки "Орел і Решка" Фото: Instagram

Жінка опублікувала спільні фотографії та написала щемливі слова, звертаючись до покійного чоловіка. Вона зауважила, що Василь гідно пройшов свій шлях до останньої миті й загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас.

Звернення дружини

"Хтось із вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим — сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне", — йдеться у повідомленні.

Дружина воїна опублікувала спільні фотографії та написала щемливі слова, звертаючись до покійного чоловіка Фото: Instagram

За її словами, поминальна служба відбудеться у п'ятницю, 5 грудня, о 12:00 годині в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Коментар Андрія Бєднякова

Пам'ять про режисера вшанував і один з ведучих "Орла і Решки" Андрій Бєдняков. Шоумен подякував Василю за спільну роботу та відзначив, що саме з ним створив найкращі епізоди програми.

"Спочивай з миром! Найяскравіші моменти шоу були завдяки тобі. Дякую за все. Ще побачимося та зробимо щось видатне разом", — написав телеведучий.

Прощання з героєм відбудеться 5 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі Фото: Instagram

Бєдняков також закликав шанувальників програми підтримати родину героя та поділився реквізитами для благодійної допомоги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На фронті загинув український шоумен Максим Неліпа. Ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

Також на війні загинув львівський актор Андрій Синишин. Його останній бій відбувся 16 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району на Сумщині.

Російський актор та комік українського походження Роман Попов, який народився в Конотопі, помер від раку головного мозку. Гуморист пішов з життя 28 жовтня в одній з московських лікарень.