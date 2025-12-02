Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Загинув творець програми "Орла і Решки": всі подробиці трагедії (фото)

Василь Хомко, режисер
Василь Хомко загинув на війні | Фото: Instagram

На фронті загинув Василь Хомко — режисер розважального шоу про мандрівки "Орел і Решка". Воїн служив із позивним "Бейрут".

Трагедія сталася 2 жовтня, а прощання з героєм відбудеться 5 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Про смерть військовослужбовця у своєму Instagram повідомила його дружина Галина Співак.

Василь Хомко, режисер
Василь Хомко — режисер розважального шоу про мандрівки "Орел і Решка"
Фото: Instagram

Жінка опублікувала спільні фотографії та написала щемливі слова, звертаючись до покійного чоловіка. Вона зауважила, що Василь гідно пройшов свій шлях до останньої миті й загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас.

Звернення дружини

"Хтось із вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим — сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне", — йдеться у повідомленні.

Відео дня
Василь Хомко, режисер
Дружина воїна опублікувала спільні фотографії та написала щемливі слова, звертаючись до покійного чоловіка
Фото: Instagram

За її словами, поминальна служба відбудеться у п'ятницю, 5 грудня, о 12:00 годині в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Коментар Андрія Бєднякова

Пам'ять про режисера вшанував і один з ведучих "Орла і Решки" Андрій Бєдняков. Шоумен подякував Василю за спільну роботу та відзначив, що саме з ним створив найкращі епізоди програми.

"Спочивай з миром! Найяскравіші моменти шоу були завдяки тобі. Дякую за все. Ще побачимося та зробимо щось видатне разом", — написав телеведучий.

Василь Хомко, режисер
Прощання з героєм відбудеться 5 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі
Фото: Instagram

Бєдняков також закликав шанувальників програми підтримати родину героя та поділився реквізитами для благодійної допомоги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російський актор та комік українського походження Роман Попов, який народився в Конотопі, помер від раку головного мозку. Гуморист пішов з життя 28 жовтня в одній з московських лікарень.