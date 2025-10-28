Від раку помер російський актор Роман Попов: народився в Україні та хотів в Одесу (фото)

Російський актор та комік українського походження Роман Попов, який народився в Конотопі, помер від раку головного мозку. Гуморист пішов з життя 28 жовтня в одній з московських лікарень.

Причиною смерті стали проблеми зі здоров'ям на тлі рецидиву раку. Актору було 40 років. Про це пишуть росЗМІ.

Помер Роман Попов

2018 року уродженець Конотопа публічно оголосив про те, що йому діагностували онкологію. Пухлину було видалено у 2019 році, а Попов пройшов довгий шлях відновлення. Хвороба повернулася 2025 року. Роман через хворобу повністю втратив зір на одне око, а його слух сильно погіршився.

У вересні 2025 року актор пройшов курс хіміотерапії. Як пишуть ЗМІ, Попову стало погано 11 жовтня. Його відвезли в реанімацію у тяжкому стані та провели операцію. Після цього актор впав у кому, а коли вийшов із неї, то не зміг дихати. Він був підключений до апарату ШВЛ, що призвело до повної відмови органів.

Відео дня

Роман Попов грав у російських фільмах та серіалах Фото: Instagram

Попов і Україна

Зазначимо, що Роман Попов народився в Конотопі, Сумська область. Практично все своє життя він прожив та пропрацював у Росії. Там він грав у фільмах та серіалах.

Після початку повномасштабної війни в Україні актор обрав мовчазну позицію, але при цьому закликав за "мир у всьому світі".

"Що тут сказати? Чесно кажучи, я взагалі не хочу говорити. Як зробити світ щасливішим без смертей, горя та сліз? Можу лише нагадати всім (ВСІМ!) слова святої Терези Калькутської, відомої світу як Мати Тереза: "Ідіть додому і любіть свою сім'ю". Те, що я роблю прямо зараз. Любові вам", — писав актор 6 березня 2022 року.

У 2021 році в інтерв’ю він говорив, що хоче відвідати Одесу, але не може цього зробити, а також зізнався, що відмовився брати участь у проєктах у Криму.

Роман Попов народився в Україні Фото: Instagram

Продюсерка Ірина Громова розповіла про останні дні життя Попова. Він боровся із хворобою і начебто хотів скасувати хіміотерапію, щоби поїхати з колегами до "Артеку" (в окупованому РФ Криму). Він сказав: "Я хочу зі своїми! А потім робіть мені хімію".

В актора було троє дітей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Почав зніматися в 65 років: помер зірка серіалу "Клан Сопрано".

Актор Роберт Редфорд помер, так і не побачивши арешту вбивці нареченого своєї дочки.

Також стало відомо, кому дістануться гігантські статки дизайнера Джорджіо Армані, який помер 4 вересня.