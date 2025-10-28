От рака умер российский актер Роман Попов: родился в Украине и хотел в Одессу (фото)

Российский актер и комик украинского происхождения Роман Попов, который родился в Конотопе, умер от рака головного мозга. Юморист ушел из жизни 28 октября в одной из московских больниц.

Причиной смерти стали проблемы со здоровьем на фоне рецидива рака. Актеру было 40 лет. Об этом пишут росСМИ.

Умер Роман Попов

В 2018 году уроженец Конотопа публично объявил о том, что ему диагностировали онкологию. Опухоль была удалена в 2019 году, а Попов прошел долгий путь восстановления. Болезнь вернулась в 2025 году. Роман из-за болезни полностью потерял зрение на один глаз, а его слух сильно ухудшился.

В сентябре 2025 года актер прошел курс химиотерапии. Как пишут СМИ, Попову стало плохо 11 октября. Его отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию. После этого актер впал в кому, а когда вышел из нее, то не смог дышать. Он был подключен к аппарату ИВЛ, что привело к полному отказу органов.

Роман Попов играл в российских фильмах и сериалах Фото: Instagram

Попов и Украина

Отметим, что Роман Попов родился в Конотопе, Сумская область. Практически всю свою жизнь он прожил и проработал в России. Там он играл в фильмах и сериалах.

После начала полномасштабной войны в Украине актер избрал молчаливую позицию, но при этом призывал за "мир во всем мире".

"Что тут сказать? Честно говоря, я вообще не хочу говорить. Как сделать мир счастливее без смертей, горя и слез? Могу лишь напомнить всем (ВСЕМ!) слова святой Терезы Калькутской, известной миру как Мать Тереза: "Идите домой и любите свою семью". То, что я делаю прямо сейчас. Любви вам", — писал актер 6 марта 2022 года.

В 2021 году в интервью он говорил, что хочет посетить Одессу, но не может этого сделать, а также признался, что отказался участвовать в проектах в Крыму.

Роман Попов родился в Украине Фото: Instagram

Продюсер Ирина Громова рассказала о последних днях жизни Попова. Он боролся с болезнью и якобы хотел отменить химиотерапию, чтобы поехать с коллегами в "Артек" (в оккупированном РФ Крыму). Он сказал: "Я хочу со своими! А потом делайте мне химию".

У актера было трое детей.

