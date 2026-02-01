Украинку удивило увиденное в самой бедной стране мира (фото)

Девушка, которую зовут Евгения Прорвина, отправилась за впечатлениями в самую бедную страну мира — Зимбабве. Она давно мечтала увидеть местные красоты, в частности водопад Виктория с высоты птичьего полета.

Путешественница часто делится собственным опытом в социальных сетях. Среди интересных мест, где она побывала вместе с мужем: озеро Комо, зоопарк в Дубае, египетские пирамиды, пейзажи на острове Бали, ледяные пещеры Исландии. Что именно она увидела в самой бедной стране мира — Зимбабве, узнавайте в публикации Фокуса.

Путешествие в Зимбабве

В одном из своих видео, опубликованных в TikTok, девушка показала небольшой самолет, на котором она добралась до места назначения.

Далее она сделала нарезку фрагментов из путешествия: танцы аборигенов в аутентичных костюмах, экзотические растения, а также экскурсию на вертолете, чтобы увидеть знаменитый водопад Виктория с высоты птичьего полета.

Водопад Виктория Фото: TikTok

Также она показала еще один ролик, на котором они пешком направляются к достопримечательности, по дороге встречая убогую местную инфраструктуру: грунтовые дороги и старые домики.

Опыт путешественницы

У Евгении почти 200 тысяч подписчиков в TikTok, а также десятки тысяч на других платформах. Она делится со зрителями интересными фактами из своей жизни, советами и лайфхаками.

Водопад в Зимбабве Фото: TikTok

Пользователи сети в комментариях начали делиться мыслями.

"Зато не бедная природа";

"Был там... Нереальное место!";

"Я расплакалась от вида";

"Знаешь, почему это так круто? Потому что это водопад Виктория — самый большой в мире".

