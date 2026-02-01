Українку здивувало побачене в найбіднішій країні світу (фото)

Дівчина, яку звуть Євгенія Прорвіна, вирушила за враженнями у найбіднішу країну світу — Зімбабве. Вона давно мріяла побачити місцеві красоти, зокрема водоспад Вікторія з висоти пташиного польоту.

Мандрівниця часто ділиться власним досвідом в соціальних мережах. Серед цікавих місць, де вона побувала разом з чоловіком: озеро Комо, зоопарк у Дубаї, єгипетські піраміди, пейзажі на острові Балі, льодяні печери Ісландії. Що саме вона побачила у найбіднішій країні світу — Зімбабве, дізнавайтесь у публікації Фокусу.

Подорож у Зімбабве

В одному зі своїх відео, опублікованих у TikTok, дівчина показала невеличкий літак, яким вона дісталась до місця призначення.

Далі вона зробила нарізку фрагментів з подорожі: танці аборигенів у автентичних костюмах, екзотичні рослини, а також екскурсію на гелікоптері, щоб побачити знаменитий водоспад Вікторія з висоти пташиного польоту.

Водоспад Вікторія Фото: TikTok

Також вона показала ще один ролик, на якому вони пішки прямують до визначної пам’ятки, дорогою зустрічаючи убогу місцеву інфраструктуру: ґрунтові дороги та старі будиночки.

Досвід мандрівниці

У Євгенії майже 200 тисяч підписників у TikTok, а також десятки тисяч на інших платформах. Вона ділиться з глядачами цікавими фактами зі свого життя, порадами та лайфхаками.

Водоспад у Зімбабве Фото: TikTok

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися думками.

"Зате не бідна природа";

"Був там… Нереальне місце!";

"Я розплакалася від вигляду";

"Знаєш, чому це так круто? Тому що це водоспад Вікторія — найбільший у світі".

