Посеред джунглів: чоловік потрапив у найбільше місто світу, куди не ведуть дороги

Перуанське місто Ікітос, заховане посеред густих джунглів Амазонії, залишається однією з найбільш ізольованих точок світу. Сюди не веде жодна сухопутна траса, а єдиними шляхами сполучення залишаються авіаперельоти та річкові маршрути.

Американський мандрівник Сем Сірс, який нещодавно відвідав Ікітос, поділився у своєму Instagram (@themanwhosawtheworld) враженнями від поїздки. Попри те, що місто з населенням понад пів мільйона людей відрізане від дорожньої мережі країни, всередині нього вирує життя. Щоправда, замість звичних автомобілів вулицями курсують своєрідні "таксі" — близько 500 тисяч тук-туків. Вартість поїздки містом становить близько 1,5 долара.

Магніт для туристів

Магнітом для туристів є площа Пласа-де-Армас. Саме звідси найзручніше пішки дістатися до набережної та основних ресторанів. Сем зауважує, що атмосфера міста специфічна: поруч із комфортними закладами на березі Амазонки межують бідні та занедбані квартали.

Відео дня

Магнітом для туристів є площа Пласа-де-Армас Фото: Pixels

Найбільш колоритним, проте небезпечним місцем вважається район Белен із гігантським ринком просто неба. Відвідувати його мандрівник радить лише у супроводі місцевого гіда.

Поради мандрівникам

Готівка — понад усе, бо розрахуватися карткою в Ікітосі майже неможливо.

Варто обирати готелі поблизу центральної площі та уникати нав’язливих "вуличних екскурсоводів", які вимагають гроші за свої послуги.

Мандрівник застерігає від відвідин деяких "автентичних" племен

Мандрівник застерігає від відвідин деяких "автентичних" племен (наприклад, Кукама), де шоу для туристів часто стає схемою видурювання грошей.

Як потрапити до Ікітоса?

Найкомфортніший варіант — переліт із Ліми, що займає всього 1,5 години. Для поціновувачів екстриму існують річкові маршрути: подорож на човні з Юрімагуаса триває близько 2 годин, а з Пукальпи — до 5 годин водами Амазонки.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лілія Ващак мала неприємний досвід відпочинку на одному з популярних єгипетських курортів. Про всі підводні камені вона розповіла в своїх соціальних мережах.

Дівчина, яку звуть Євгенія Прорвіна, вирушила за враженнями у найбіднішу країну світу — Зімбабве. Вона давно мріяла побачити місцеві красоти, зокрема водоспад Вікторія з висоти пташиного польоту.

Продюсерка проєкту "Орел і решка", відома українська мандрівниця Олена Синельникова, розповіла в інтерв’ю Фокусу про найдивовижніші та найстрашніші місця на планеті.