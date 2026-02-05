Посеред джунглів: чоловік потрапив у найбільше місто світу, куди не ведуть дороги
Перуанське місто Ікітос, заховане посеред густих джунглів Амазонії, залишається однією з найбільш ізольованих точок світу. Сюди не веде жодна сухопутна траса, а єдиними шляхами сполучення залишаються авіаперельоти та річкові маршрути.
Американський мандрівник Сем Сірс, який нещодавно відвідав Ікітос, поділився у своєму Instagram (@themanwhosawtheworld) враженнями від поїздки. Попри те, що місто з населенням понад пів мільйона людей відрізане від дорожньої мережі країни, всередині нього вирує життя. Щоправда, замість звичних автомобілів вулицями курсують своєрідні "таксі" — близько 500 тисяч тук-туків. Вартість поїздки містом становить близько 1,5 долара.
Магніт для туристів
Магнітом для туристів є площа Пласа-де-Армас. Саме звідси найзручніше пішки дістатися до набережної та основних ресторанів. Сем зауважує, що атмосфера міста специфічна: поруч із комфортними закладами на березі Амазонки межують бідні та занедбані квартали.
Найбільш колоритним, проте небезпечним місцем вважається район Белен із гігантським ринком просто неба. Відвідувати його мандрівник радить лише у супроводі місцевого гіда.
Поради мандрівникам
- Готівка — понад усе, бо розрахуватися карткою в Ікітосі майже неможливо.
- Варто обирати готелі поблизу центральної площі та уникати нав’язливих "вуличних екскурсоводів", які вимагають гроші за свої послуги.
- Мандрівник застерігає від відвідин деяких "автентичних" племен (наприклад, Кукама), де шоу для туристів часто стає схемою видурювання грошей.
Як потрапити до Ікітоса?
Найкомфортніший варіант — переліт із Ліми, що займає всього 1,5 години. Для поціновувачів екстриму існують річкові маршрути: подорож на човні з Юрімагуаса триває близько 2 годин, а з Пукальпи — до 5 годин водами Амазонки.
