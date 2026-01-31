Подолав 25 тис. км: чемпіон розповів про виїзд з України до Таїланду (фото)

Чемпіон України з кікбоксингу (ICO) Іван Одинецький виїхав з України до Іспанії, а нещодавно перебрався до Тайланду. Про свій досвід спортсмен активно розповідає в соціальних мережах.

Іван Одинецький позиціонує себе як борець: він займається у Тайланді боями. Серед іншого чоловік розповідає про повсякденне життя, роботу та адаптацію у новому місці. Фокус звернув увагу на його історію.

Виїзд з України

"Проїхав 25 000 км і тільки потім потрапив до Тайланду. Чотири місяці тому я виїхав з України, і за цей час я проїхав 25 000 км на своєму автомобілі. Два місяці я жив у Чорногорії. Два місяці жив в Іспанії. Вже з Іспанії я прилетів до Тайланду. Просто поїхав за покликом душі. Знав, що мені сюди потрібно і зараз я тут, насолоджуюсь цим життям, займаюсь тайським боксом і скоро буду втілювати свою мрію в реальність. Точніше — я уже почав її втілювати", — розповідає український спортсмен.

В одному з відео чоловік розповідає, що його оштрафувала місцева поліція за порушення правил дорожнього руху — він їхав без шолома та необхідних документів.

Зміна світогляду

Іван зізнався, що за кордоном почав переосмислювати своє життя, а також відкривати нові істини.

"Усвідомлення, яке прийшло під час життя у Тайланді: для того, щоб змінити своє життя, достатньо просто перестати нити, перестати себе жаліти, не накручувати себе негативними думками, створювати очікування від майбутнього. Коли ви перестаєте нити, ви відчуваєте себе інакше, стаєте іншою людиною", — ділиться спортсмен.

У коментарях глядачі почали активно обговорювати його історію.

"Бро, розкажи як тут з роботою, вистачить на життя з комфортом, якщо там працювати?" — поцікавився один з коментаторів під відео. Йому відповіли: "Тільки онлайн. Там заборонено працювати іноземцям".

