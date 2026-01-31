Преодолел 25 тыс. км: чемпион рассказал о выезде из Украины в Таиланд (фото)

Чемпион Украины по кикбоксингу (ICO) Иван Одинецкий уехал из Украины в Испанию, а недавно перебрался в Таиланд. О своем опыте спортсмен активно рассказывает в социальных сетях.

Иван Одинецкий позиционирует себя как борец: он занимается в Тайланде боями. Среди прочего мужчина рассказывает о повседневной жизни, работе и адаптации в новом месте. Фокус обратил внимание на его историю.

Выезд из Украины

"Проехал 25 000 км и только потом попал в Таиланд. Четыре месяца назад я выехал из Украины, и за это время я проехал 25 000 км на своем автомобиле. Два месяца я жил в Черногории. Два месяца жил в Испании. Уже из Испании я прилетел в Тайланд. Просто поехал по зову души. Я знал, что мне сюда нужно и сейчас я здесь, наслаждаюсь этой жизнью, занимаюсь тайским боксом и скоро буду воплощать свою мечту в реальность. Точнее — я уже начал ее воплощать", — рассказывает украинский спортсмен.

Відео дня

Чемпион Украины по кикбоксингу Иван Одинецкий живет в Таиланде

В одном из видео мужчина рассказывает, что его оштрафовала местная полиция за нарушение правил дорожного движения — он ехал без шлема и необходимых документов.

Изменение мировоззрения

Иван признался, что за границей начал переосмысливать свою жизнь, а также открывать новые истины.

"Осознание, которое пришло во время жизни в Тайланде: для того, чтобы изменить свою жизнь, достаточно просто перестать ныть, перестать себя жалеть, не накручивать себя негативными мыслями, создавать ожидания от будущего. Когда вы перестаете ныть, вы чувствуете себя иначе, становитесь другим человеком", — делится спортсмен.

Чемпион Украины по кикбоксингу теперь живет в Таиланде Фото: Instagram

В комментариях зрители начали активно обсуждать его историю.

"Бро, расскажи как здесь с работой, хватит на жизнь с комфортом, если там работать?" — поинтересовался один из комментаторов под видео. Ему ответили: "Только онлайн. Там запрещено работать иностранцам".

Иван рассказывает о своей жизни в соцсетях Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская путешественница поделилась опытом бюджетного путешествия на Канарские острова. Отдых оказался значительно доступнее, чем ожидалось. Полный пакет услуг, включавший перелет, проживание и насыщенную экскурсионную программу, позволил насладиться океаном без лишних затрат.

Елизавета Гацко поделилась опытом элитного путешествия на остров Бали, где она отдыхала вместе с мамой. Отказавшись от популярного формата аренды частных вилл в пользу премиального гостиничного сервиса, девушка потратила на десятидневную поездку около $10 тысяч.

К тому же женщина раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года, чем удивила сеть.