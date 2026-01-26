"Как в Сумах": украинку удивили цены за 10 дней отдыха на Канарских островах (фото)

Украинская путешественница поделилась опытом бюджетного путешествия на Канарские острова. Отдых оказался значительно доступнее, чем ожидалось. Полный пакет услуг, включавший перелет, проживание и насыщенную экскурсионную программу, позволил насладиться океаном без лишних затрат.

Евгения Прорвина подробно рассказала, сколько стоил ее отдых на одном из самых известных островов Испании. В частности, девушка рассказала о перелете, проживании, питании и развлечениях. Что стоило дороже всего, — читайте в материале Фокуса.

Перелет в обе стороны лоукостером Ryanair обошелся всего в 75 евро. Однако туристка отметила интересный нюанс: перевозка полноценного багажа стоила дороже самого билета — около 100 евро. Следовательно, путешествие только с ручной кладью позволяет существенно сэкономить.

Тур за 890 евро

На острове девушка воспользовалась услугами местной компании. За 890 евро она получила:

7 ночей в отеле с бассейном, завтраками и видом на Атлантический океан;

Полный трансфер из аэропорта и сопровождение во время поездок по острову;

Відео дня

Евгения на отдыхе Фото: Instagram

Экскурсии в Национальный парк Тейде, лавровые леса и аутентичные деревни;

Морскую прогулку на частной яхте с возможностью увидеть дельфинов (угощение на борту было включено).

Программа была составлена таким образом, чтобы группа могла посещать топовые локации без большого скопления людей.

Дополнительные расходы

В тур были включены только завтраки. Поэтому обедать и ужинать приходилось за свой счет. По наблюдениям туристки, средний чек в местных ресторанах составляет 15-20 евро. В то же время она посоветовала не пренебрегать супермаркетами для экономии: например, свежая выпечка там стоит менее 1 евро.

Украинка рассказала о ценах на острове Фото: Instagram

Для передвижения в свободное время группа выбирала пешие прогулки или бюджетный общественный транспорт. В итоге, учитывая все дополнительные расходы на еду и развлечения, 10-дневная поездка обошлась примерно в 1200-1300 евро с человека. Путешественница подытожила, что была приятно удивлена соотношением цены и качества такого отдыха.

"Живу на Тенерифе уже полтора года и здесь цены как у меня в Сумах", — делится опытом зритель.

"У меня мама ездила и потратила на все где-то €500, лучше брать не тур а самому искать дом и все остальное, это не сложно и + сэкономленные деньги", — добавила следующая участница обсуждения.

"Всегда можно на чем-то сэкономить, можно прилететь на меньше дней, жить в хостеле и никуда не ездить, кроме пляжа, будет вообще супер бюджет. На 500 евро такого уровня комфорта и такого количества экскурсий никак не будет, поэтому чисто вопрос комфорта и приоритетов", — ответила на последний комментарий автор истории.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елизавета Гацко поделилась опытом элитного путешествия на остров Бали, где она отдыхала вместе с мамой. Отказавшись от популярного формата аренды частных вилл в пользу премиального гостиничного сервиса, девушка потратила на десятидневную поездку около $10 тысяч.

Украинка под никнеймом y_zharkova показала свое путешествие в столицу Франции осенью 2025 года. Интересно, что только авиабилет обратно обошелся в 11 тысяч гривен.

Кроме того, женщина раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года, чем удивила сеть.