"Як в Сумах": українку здивували ціни за 10 днів відпочинку на Канарських островах (фото)

Українська мандрівниця поділилася досвідом бюджетної подорожі на Канарські острови. Відпочинок виявився значно доступнішим, ніж очікувалося. Повний пакет послуг, що включав переліт, проживання та насичену екскурсійну програму, дозволив насолодитися океаном без зайвих витрат.

Євгенія Прорвіна детально розповіла, скільки коштував її відпочинок на одному з найвідоміших островів Іспанії. Зокрема, дівчина розповіла про переліт, проживання, харчування та розваги. Що коштувало найдорожче, — читайте у матеріалі Фокусу.

Переліт в обидва боки лоукостером Ryanair обійшовся лише у 75 євро. Проте туристка зауважила на цікавому нюансі: перевезення повноцінного багажу коштувало дорожче за сам квиток — близько 100 євро. Відтак, подорож лише з ручною поклажею дозволяє суттєво заощадити.

Тур за 890 євро

На острові дівчина скористалася послугами місцевої компанії. За 890 євро вона отримала:

7 ночей у готелі з басейном, сніданками та краєвидом на Атлантичний океан;

Повний трансфер з аеропорту та супровід під час поїздок островом;

Євгенія на відпочинку Фото: Instagram

Екскурсії до Національного парку Тейде, лаврових лісів та автентичних селищ;

Морську прогулянку на приватній яхті з можливістю побачити дельфінів (частування на борту було включено).

Програма була складена таким чином, щоб група могла відвідувати топові локації без великого скупчення людей.

Додаткові витрати

У тур були включені лише сніданки. Тож обідати та вечеряти доводилось за власний рахунок. За спостереженнями туристки, середній чек у місцевих ресторанах становить 15–20 євро. Водночас вона порадила не нехтувати супермаркетами для економії: наприклад, свіжа випічка там коштує менше 1 євро.

Українка розповіла про ціни на острові Фото: Instagram

Для пересування у вільний час група обирала піші прогулянки або бюджетний громадський транспорт. У підсумку, враховуючи всі додаткові витрати на їжу та розваги, 10-денна поїздка обійшлася приблизно у 1200–1300 євро з особи. Мандрівниця підсумувала, що була приємно вражена співвідношенням ціни та якості такого відпочинку.

"Живу на Тенерифе вже півтора роки і тут ціни як у мене в Сумах", — ділиться досвідом глядач.

"У мене мама їздила та витратила на все десь €500, краще брати не тур а самому шукати домівку та все інше, це не складно і + заощаджені гроші", — додала наступна учасниця обговорення.

"Завжди можна на чомусь заощадити, можна прилетіти на менше днів, жити в хостелі і нікуди не їздити, окрім пляжу, буде взагалі супер бюджет. На 500 євро такого рівня комфорту і такої кількості екскурсій ніяк не буде, тому суто питання комфорту і пріоритетів", — відповіла на останній коментар авторка історії.

