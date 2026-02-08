У Lelѐka, яка їде на Євробачення, з'явились дуже великі проблеми

Співачка Lelѐka перемогла Нацвідбір, цілком заслужено отримавши найбільші бали, як від членів журі, так і від глядачів. Одна із фавориток, Jerry Heil, несподівано для багатьох опинилась на третьому місці, хоча останніми тижнями їй віщували ледь не тріумф.

Як було сказано, Jerry Heil, попри величезний досвід, потужну фан-базу, стильну постановку та розгорнуту піар-кампанію, надалі спекулює на темі релігії, а також частково повторюється. Ймовірно, не всім подобається ідея вимолювати на колінах перемогу в конкурсі, виїжджаючи на жалості та співчутті. Тому маємо те, що маємо.

Холодний душ чекав і на Monokate, яка зі своїм репертуаром сподівалася двічі увійти в одну річку, а потрапила в інше місце. Можна було б звинуватити журі в необ’єктивності, але глядачі взагалі віддали тільки 3 бали. Робимо висновки.

Lelѐka на фіналі Нацвідбору

Як ми вже писали, це дійсно найкраща заявка від України. Пісня Ridnym — з потрібними нам сенсами, дуже на часі. Це не чергове благання про допомогу на колінах з претензійним виразом обличчя, а м’якість, в якій ховається абсолютна сила. Простота, в яку закохуєшся. Світло, яке не засліплює, а дає надію. До того ж відчувається українськість не лише в словах, а й у самому звучанні. Як на мене, це головне.

Lelѐka на фіналі Нацвідбору

При всій повазі до учасників та їхніх непосильних старань, пославши на конкурс "фірмових" The Elliens, Laud чи Mr. Vel, ніхто з єврофанів не побачить там України.

Велика проблема Lelѐka

Пісня Lelѐka, як на мене, на межі геніальності , а от постановка на межі катастрофи. По-перше, західна публіка не "відстрілює", що Lelѐka, то така пташка, тому сукня співачки (а-ля у лелеки), а також оці кітчеві кульбаби, пелюстки та політ пташки — їм тотально незрозумілі. Це треба врахувати.

По-друге, абсолютно покорчена несмаком графіка, відкопана з якихось 90-х років. Хто і в якому стані придумав отой психоз камери, що трясеться у конвульсіях, наче в оператора схопило серце? Ще й імітація побоїв на червоному тлі, розпускання кульбаби, яка дуже нагадує "дерево життя" Джамали… Нікуди не годиться.

Lelѐka йде стопами Джамали Фото: Фокус

Весь цей візуальний бардак треба прибрати, бо він калічить пісню і робіть з Lelѐka зірку "Сорочинського ярмарку". Хочеться синтезу народних мотивів із модернізмом . Наприклад, обіграти у постановці космічну тематику: схід Сонця, орбіта Землі, Місяць. Підкреслити нашу екзистенційну самотність в планетарному масштабі, де чорна порожнеча, яку обігріває голос співачки. Погратися з тінями. Якомога більше масштабу, простору і водночас мінімалізму.

Операторські прийоми у номері Lelѐka дуже невдалі Фото: Eurovision Ukraine official

Також треба удосконалити стиль Lelѐka: додати "повітряності" образу, зокрема сукні (зробити її напівпрозорою?). Крім того, зачіска аж надто герметична, чому б не розпустити волосся, зробивши силует вільнішим. Прибрати масивну біжутерію з пальців. Все має бути як оголений нерв… А якщо вийти на сцену босоніж? Словом, постановку треба продумати й змінювати кардинально, інакше це камінь, який все потягне на дно.

Разом з тим, перед нами, як казав класик, "потужна" заявка на Євробачення. Те, що вона пройшла відбір, — це вже перемога.

