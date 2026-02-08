"Страшна бідність": українець показав, як насправді живуть люди на Мальдівах (фото)

Блогер, якого звуть Артур, під час відпочинку на Мальдівських островах показав, як насправді живуть корінні мешканці. Як з’ясувалось, це райський куточок далеко не для всіх, адже люди ледь зводять кінці з кінцями. Іноземні туристи для них — це чи не єдиний спосіб заробітку.

Артур вирішив покататися на велосипеді й показати дорогу до пляжу. На шляху йому трапилися напіврозвалені будинки та підсобні приміщення, оточені сміттям та відходами, а також ґрунтова дорога. Місцеві пересуваються переважно на мопедах та велосипедах. Більше про його досвід та мандрівку, — читайте у матеріалі Фокусу.

Відпочинок на Мальдівах

У своїх роликах блогер продемонстрував, що життя на островах далеко не рай, як це може здатися іноземцям, які приїжджають туди на відпочинок. Місцеві переважно уже звикли до красивої природи та блакитної води на пляжі. Їх більше хвилює пошук роботи та заробітку.

Відпочинок на Мальдівах 2026

Не секрет, що серед українців подорож на Мальдіви вважається розкішшю через дорогий авіапереліт. VIP-туристи, як правило, не зупиняються на островах, де живуть корінні мешканці, а обирають розкішні готелі або резорти на окремих островах.

Що пишуть люди?

"Так виглядають Мальдіви для бідних, а саме острови, де живуть місцеві. Ті Мальдіви, куди треба летіти, це приватні острови (курорти), де краса і рай", — прокоментувала одна глядачка.

Інша додала: "Море всі недоліки згладжує, приголомшливе, колір як у рекламі".

"Страшна бідність, а курорт вважається райським", — прокоментував ще один користувач.

Обговорення у коментарях Фото: TikTok

"Ви вибрали дешевший пакет, у селі завжди так, але люди хороші, привітні. Ми хотіли поїхати в село на екскурсію, але не встигли, а так вілли-курорти — клас, слів немає, дуже-дуже красиво, головне вибрати пакет "все включено" і насолоджуватися. Мальдіви — це рай на Землі", — зауважила наступна учасниця обговорення.

На останній коментар автор відповів, що всюди подорожує "дикуном", тобто не користується послугами туристичних компаній.

Артур відпочивав на Мальдівах Фото: TikTok

