Українка відвідала заклади Буковелю та поділилася відгуком: чеки по 4-5 тисяч (фото)

Українка відвідала найпопулярніші в соцмережах заклади Буковелю. Всюди чек на пʼятьох людей перевищував чотири тисячі гривень.

В Instagram дівчина розповіла, що їй сподобалося, а що — ні. Вона показала, як виглядають ресторани зсередини та яка там атмосфера.

Ресторани Буковелю

"Оцінюю розпіарені заклади Буковелю. Перший це "Бабин бограч". Я побачила відео, що його потрібно бронювати ледь не за два тижні, що й зробила. Після 18:30 вхід через "Гуцул Ленд" безкоштовний. Атмосфера дуже крута, але смак страв відверто на четвірку. Вареники, деруни, мʼясо були смачними, а от бограч та борщ трохи пріснуваті", — зізналася авторка відео.

Чек на 5 людей — 5 757 грн.

"Бабин бограч" Фото: Instagram

"Грибова Хата"

"Там в мене стався шок. Але страви були в більшості смачні. Мені не сподобалися тільки голубці, але це питання скоріше смаків. Людей дуже багато, жива черга, бронювання немає", — сказала дівчина.

Відео дня

Чек — 4130 грн.

"Грибова Хата" Фото: Instagram

Langusta

"Про нього гуде весь TikTok. Гарне меню, обслуговування на висоті. Всі страви були смачними. Ціни в порівнянні з іншими закладами приємніші", — розповіла авторка ролика.

Чек на пʼятьох — 4700 грн.

Ресторан Langusta Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Балканський курорт Банско очолив рейтинг найдоступніших гірськолижних напрямків Європи.

Українка на імʼя Христина розповіла про ціни на французького лижному курорті Куршевель, а українці почали одразу порівнювати з Буковелем.

Крім того, відомий блогер Олександр Заліско захворів на ротавірус під час відпочинку в Буковелі.