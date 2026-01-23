Українка відвідала заклади Буковелю та поділилася відгуком: чеки по 4-5 тисяч (фото)
Українка відвідала найпопулярніші в соцмережах заклади Буковелю. Всюди чек на пʼятьох людей перевищував чотири тисячі гривень.
В Instagram дівчина розповіла, що їй сподобалося, а що — ні. Вона показала, як виглядають ресторани зсередини та яка там атмосфера.
Ресторани Буковелю
"Оцінюю розпіарені заклади Буковелю. Перший це "Бабин бограч". Я побачила відео, що його потрібно бронювати ледь не за два тижні, що й зробила. Після 18:30 вхід через "Гуцул Ленд" безкоштовний. Атмосфера дуже крута, але смак страв відверто на четвірку. Вареники, деруни, мʼясо були смачними, а от бограч та борщ трохи пріснуваті", — зізналася авторка відео.
Чек на 5 людей — 5 757 грн.
"Грибова Хата"
"Там в мене стався шок. Але страви були в більшості смачні. Мені не сподобалися тільки голубці, але це питання скоріше смаків. Людей дуже багато, жива черга, бронювання немає", — сказала дівчина.
Чек — 4130 грн.
Langusta
"Про нього гуде весь TikTok. Гарне меню, обслуговування на висоті. Всі страви були смачними. Ціни в порівнянні з іншими закладами приємніші", — розповіла авторка ролика.
Чек на пʼятьох — 4700 грн.
