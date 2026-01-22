Цей гірськолижний курорт визнано найдешевшим у Європі: які ціни в Буковелі (фото)

Балканський курорт очолив рейтинг найдоступніших гірськолижних напрямків Європи, пропонуючи пиво за 1 фунт стерлінгів (57 гривень) та доступ до схилів менш ніж за 50 фунтів стерлінгів на день (2800 грн).

Банско в Болгарії посів перше місце після того, як дослідники порівняли середні ціни на підйомники, прокат лиж, готелі, транспорт та пиво. Курорт, розташований за дві години від столиці Софії та біля підніжжя Піринських гір, де лижники можуть орендувати спорядження приблизно за 15 фунтів стерлінгів (850 грн), а проживання коштує приблизно 45 фунтів стерлінгів за ніч (2500 грн). Про це пише The Sun.

Гурськолижні курорти в Європі

Бялка Татшанська, курорт, розташований за кілька годин на південь від Кракова, вважається гарним варіантом для початківців та сімей.

Боровець, який посів третє місце в рейтингу дешевих лижних трас easyJet, є найстарішим курортом Болгарії та пропонує аж 58 кілометрів схилів. Боровець, розділений на три зони в горах Ріла, є улюбленим місцем для лижників середнього рівня, які шукають широкі, добре доглянуті траси.

Відео дня

Кевін Дойл, менеджер easyJet, сказав: "Оскільки люди починають шукати варіанти бронювання відпочинку на лижних схилах, ми сподіваємося, що наш новий індекс висвітлить лише деякі з курортів, де можна знайти прокат спорядження, готелі та послуги гостинності за фантастичною ціною".

Курорт у Банско Фото: The Sun

Італійський Бардонекк'я посідає четверте місце, часто залишаючись непоміченим, він пропонує високогірну атмосферу та олімпійську спадщину.

Його панорамні схили, такі як Коломіон та Ле-Арно, часто залишаються поза увагою, незважаючи на роль курорту в Зимових Олімпійських іграх 2006 року та загальну щоденну вартість, яка залишається меншою за 50 фунтів стерлінгів (2800 грн).

Пал-Арінсаль, куди можна дістатися рейсами до Барселони або Тулузи, — це андоррський курорт з хорошими цінами.

А які ціни в Буковелі

Зазначимо, що в українському Буковелі скі-пас на день коштує близько двох тисяч гривень (ціна залежить від сезону). Готель — може бути як чотири тисячі за двох, так і 14 і більше. Поїсти — також відносна ціна. У ресторанах це можуть бути тисячі гривень, а можна і взяти готову кулінарію в супермаркеті, що обійдеться в кілька сотень на двох.

Аквапарк "Мавка" коштує понад три тисячі гривень, якщо брати повний пакет. Але якщо йти ввечері на дві години, це буде тисяча.

Буковель Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Христина розповіла про ціни на французького лижному курорті Куршевель.

Блогер Олександр Заліско захворів на ротавірус під час відпочинку в Буковелі.

Крім того, дівчина розкрила ціни в Буковелі на початку 2026 року.