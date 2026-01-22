Этот горнолыжный курорт признан самым дешевым в Европе: какие цены в Буковеле (фото)

Балканский курорт возглавил рейтинг самых доступных горнолыжных направлений Европы, предлагая пиво за 1 фунт стерлингов (57 гривен) и доступ к склонам менее чем за 50 фунтов стерлингов в день (2800 грн).

Банско в Болгарии занял первое место после того, как исследователи сравнили средние цены на подъемники, прокат лыж, гостиницы, транспорт и пиво. Курорт, расположенный в двух часах от столицы Софии и у подножия Пиринских гор, где лыжники могут арендовать снаряжение примерно за 15 фунтов стерлингов (850 грн), а проживание стоит примерно 45 фунтов стерлингов за ночь (2500 грн). Об этом пишет The Sun.

Бялка Татшанска, курорт, расположенный в нескольких часах к югу от Кракова, считается хорошим вариантом для начинающих и семей.

Боровец, который занял третье место в рейтинге дешевых лыжных трасс easyJet, является старейшим курортом Болгарии и предлагает аж 58 километров склонов. Боровец, разделенный на три зоны в горах Рила, является излюбленным местом для лыжников среднего уровня, которые ищут широкие, хорошо ухоженные трассы.

Кевин Дойл, менеджер easyJet, сказал: "Поскольку люди начинают искать варианты бронирования отдыха на лыжных склонах, мы надеемся, что наш новый индекс осветит лишь некоторые из курортов, где можно найти прокат снаряжения, отели и услуги гостеприимства по фантастической цене".

Итальянский Бардонеккья занимает четвертое место, часто оставаясь незамеченным, он предлагает высокогорную атмосферу и олимпийское наследие.

Его панорамные склоны, такие как Коломион и Ле-Арно, часто остаются без внимания, несмотря на роль курорта в Зимних Олимпийских играх 2006 года и общую ежедневную стоимость, которая остается меньше 50 фунтов стерлингов (2800 грн).

Пал-Аринсаль, куда можно добраться рейсами в Барселону или Тулузу, — это андоррский курорт с хорошими ценами.

А какие цены в Буковеле

Отметим, что в украинском Буковеле ски-пасс на день стоит около двух тысяч гривен (цена зависит от сезона). Отель — может быть как четыре тысячи за двоих, так и 14 и больше. Поесть — также относительная цена. В ресторанах это могут быть тысячи гривен, а можно и взять готовую кулинарию в супермаркете, что обойдется в несколько сотен на двоих.

Аквапарк "Мавка" стоит более трех тысяч гривен, если брать полный пакет. Но если идти вечером на два часа, это будет тысяча.

