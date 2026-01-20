Вирус в Буковеле: известный блогер рассказал о болезни, которую подцепил на отдыхе (фото)

Украинский блогер Александр Залиско заболел ротавирусом во время отдыха в Буковеле. Его госпитализировали в больницу.

В Instagram он рассказал, что сначала думал, что это от алкоголя, но потом понял, что причина гораздо серьезнее, ведь в медицинском учреждении были люди с такой же симптоматикой.

Залиско отравился в Буковеле

"Может вчера кто-то не от всей души был рад, что я на Буко. Ну вот теперь можно порадоваться", — написал Александр.

Он подчеркнул, что это не из-за алкоголя. Блогер целый день рвал. А врачи сказали, что это ротавирус.

"За свою жизнь имел много бодунов. Это не бодун", — пошутил блогер.

В частности, Залиско рассказал, что с 2016 практически каждый год катается в Буковеле. А многие написали ему, что это из-за горной воды там.

"За эти все 10 лет я ни разу не имел такой штуки ни в Буковеле, ни в Черновцах, ни в Киеве, нигде в своей жизни. Если проблема с водой, то чего я отравился именно сейчас. Подцепил вирус", — отметил блогер.

Залиско заболел ротавирусом в Буковеле Фото: Instagram

