Вірус у Буковелі: відомий блогер розповів про хворобу, яку підчепив на відпочинку (фото)

Український блогер Олександр Заліско захворів на ротавірус під час відпочинку в Буковелі. Його госпіталізували в лікарню.

В Instagram він розповів, що спершу думав, що це від алкоголю, але потім зрозумів, що причина набагато серйозніша, адже в медичному закладі були люди з такою ж симптоматикою.

Заліско отруївся в Буковелі

"Може вчора хтось не від щирого серця був радий, що я на Буко. Ну ось тепер можна порадіти", — написав Олександр.

Він наголосив, що це не через алкоголь. Блогер цілий день рвав. А лікарі сказали, що це ротавірус.

"За своє життя мав багато бодунів. Це не бодун", — пожартував блогер.

Зокрема, Заліско розповів, що з 2016 практично щороку катається в Буковелі. А багато хто написав йому, що це через гірську воду там.

"За ці всі 10 років я ніразу не мав такої штуки ні в Буковелі, ні в Чернівцях, ні в Києві, ніде в своєму житті. Якщо проблема з водою, то чого я отруївся саме зараз. Підчепив вірус", — зазначив блогер.

Заліско захворів на ротавірус у Буковелі Фото: Instagram

