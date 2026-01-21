Поддержите нас UA
"Такая цена, как в Буковеле": украинка удивила стоимостью отдыха в Куршевеле (фото)

Украинка поехала на отдых в Куршевель и рассказала о ценах
Украинка поехала на отдых в Куршевель | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Кристина поехала на отдых в Куршевель в начале 2026 года. Она рассказала о ценах на французском лыжном курорте.

В Instagram девушка показала, как проходит один день отдыха за границей и сколько он стоит.

Сколько стоит отдых в Куршевеле

"Сколько стоит один день отдыха в Куршевеле на одного. Давайте считать вместе. Проживание в отеле с завтраками и ужинами 172 евро (8600 грн, — Ред.) в сутки. Кстати, отель находится прямо на лыжном склоне", — рассказала автор видео.

Стоимость ски-пасса на один день в зоне катания Куршевель — 75 евро (около 3800 грн).

"Обязательно надо выпить глинтвейн. Стоимость одного 12 евро (600 грн, — Ред.)", — добавила украинка.

Пицца на обед — 12 евро (600 грн).

Ужин включен в стоимость проживания, а местное савойское вино — 22 евро (около 1100 грн).

Общая сумма на день — 293 евро (примерно 14 700 грн).

Реакция сети

В комментариях украинцы начали дискутировать на тему увиденного и услышанного:

  • "Вопрос, сколько донатите на ВСУ? Мало или много?".
  • "Это точно такая цена как в Буковеле, один в один".
  • "Такие же цены в Буковеле, мне кажется даже дороже мне вышло".
  • "Что-то очень дешево, особенно жилье прямо на склоне. Таких цен на такое жилье в Альпах да еще и с полупансионом нет".
  • "Как бы сказала плюс минус как и у нас".
  • "Дешево, обычно там отель стоит минимум 250€ в день и еще не всегда завтрак включен, не говоря уже об ужине".

