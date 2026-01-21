"Такая цена, как в Буковеле": украинка удивила стоимостью отдыха в Куршевеле (фото)

Украинка по имени Кристина поехала на отдых в Куршевель в начале 2026 года. Она рассказала о ценах на французском лыжном курорте.

В Instagram девушка показала, как проходит один день отдыха за границей и сколько он стоит.

Сколько стоит отдых в Куршевеле

"Сколько стоит один день отдыха в Куршевеле на одного. Давайте считать вместе. Проживание в отеле с завтраками и ужинами 172 евро (8600 грн, — Ред.) в сутки. Кстати, отель находится прямо на лыжном склоне", — рассказала автор видео.

Стоимость ски-пасса на один день в зоне катания Куршевель — 75 евро (около 3800 грн).

"Обязательно надо выпить глинтвейн. Стоимость одного 12 евро (600 грн, — Ред.)", — добавила украинка.

Пицца на обед — 12 евро (600 грн).

Ужин включен в стоимость проживания, а местное савойское вино — 22 евро (около 1100 грн).

Відео дня

Отдых в Куршевеле Фото: Instagram

Отдых в Куршевеле Фото: Instagram

Общая сумма на день — 293 евро (примерно 14 700 грн).

Отдых в Куршевеле Фото: Instagram

Отдых в Куршевеле Фото: Instagram

Ски-пасс стоит 75 евро Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы начали дискутировать на тему увиденного и услышанного:

"Вопрос, сколько донатите на ВСУ? Мало или много?".

"Это точно такая цена как в Буковеле, один в один".

"Такие же цены в Буковеле, мне кажется даже дороже мне вышло".

"Что-то очень дешево, особенно жилье прямо на склоне. Таких цен на такое жилье в Альпах да еще и с полупансионом нет".

"Как бы сказала плюс минус как и у нас".

"Дешево, обычно там отель стоит минимум 250€ в день и еще не всегда завтрак включен, не говоря уже об ужине".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер Александр Залиско заболел ротавирусом во время отдыха в Буковеле и попал в больницу.

Украинка раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года и вызвала оживленное обсуждение в сети.

Кроме того, Слава Демин посетил Буковель в начале 2026 года. В разгар зимнего сезона на горнолыжном курорте отдыхали довольно много людей.