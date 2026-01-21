"Така ціна, як в Буковелі": українка здивувала вартістю відпочинку в Куршевелі (фото)

Українка на імʼя Христина поїхала на відпочинок у Куршевель на початку 2026 року. Вона розповіла про ціни на французького лижному курорті.

В Instagram дівчина показала, як проходить один день відпочинку за кордоном та скільки він коштує.

Скільки коштує відпочинок у Куршевелі

"Скільки коштує один день відпочинку в Куршевелі на одного. Давайте рахувати разом. Проживання в готелі зі сніданками та вечерями 172 євро (8600 грн, — Ред.) на добу. До речі, готель знаходиться прямо на лижному схилі", — розповіла авторка відео.

Вартість скі-пасу на один день у зоні катання Куршевель — 75 євро (близько 3800 грн).

"Обовʼязково треба випити глінтвейн. Вартість одного 12 євро (600 грн, — Ред.)", — додала українка.

Піца на обід — 12 євро (600 грн).

Вечеря включена у вартість проживання, а місцеве савойське вино — 22 євро (близько 1100 грн).

Загальна сума на день — 293 євро (приблизно 14 700 грн).

Реакція мережі

У коментарях українці почали дискутувати на тему побаченого та почутого:

"Питання, скільки донатите на ЗСУ? Мало чи багато?".

"Це точно така ціна як в Буковелі, один в один".

"Такі ж ціни в Буковелі, мені здається навіть дорожче мені вийшло".

"Щось дуже дешево, особливо житло прямо на схилі. Таких цін на таке житло в Альпах та ще й з напівпансіоном нема".

"Як б сказала плюс мінус як і в нас".

"Дешево, зазвичай там готель коштує мінімум 250€ в день і ще не завжди сніданок включено, не кажучи вже про вечерю".

