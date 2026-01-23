Украинка посетила заведения Буковеля и поделилась отзывом: чеки по 4-5 тысяч (фото)

Украинка посетила самые популярные в соцсетях заведения Буковеля. Всюду чек на пятерых человек превышал четыре тысячи гривен.

В Instagram девушка рассказала, что ей понравилось, а что — нет. Она показала, как выглядят рестораны изнутри и какая там атмосфера.

Рестораны Буковеля

"Оцениваю распиаренные заведения Буковеля. Первый это "Бабий бограч". Я увидела видео, что его нужно бронировать чуть ли не за две недели, что и сделала. После 18:30 вход через "Гуцул Ленд" бесплатный. Атмосфера очень крутая, но вкус блюд откровенно на четверку. Вареники, деруны, мясо были вкусными, а вот бограч и борщ немного пресноватые", — призналась автор видео.

Чек на 5 человек — 5 757 грн.

"Бабий бограч" Фото: Instagram

"Грибова Хата"

"Там у меня произошел шок. Но блюда были в большинстве вкусные. Мне не понравились только голубцы, но это вопрос скорее вкусов. Людей очень много, живая очередь, бронирования нет", — сказала девушка.

Чек — 4130 грн.

"Грибова Хата" Фото: Instagram

Langusta

"О нем гудит весь TikTok. Хорошее меню, обслуживание на высоте. Все блюда были вкусными. Цены по сравнению с другими заведениями более приятные", — рассказала автор ролика.

Чек на пятерых — 4700 грн.

Ресторан Langusta Фото: Instagram

