"Страшная бедность": украинец показал, как на самом деле живут люди на Мальдивах (фото)

Блогер, которого зовут Артур, во время отдыха на Мальдивских островах показал, как на самом деле живут коренные жители. Как выяснилось, это райский уголок далеко не для всех, ведь люди едва сводят концы с концами. Иностранные туристы для них — это едва ли не единственный способ заработка.

Артур решил покататься на велосипеде и показать дорогу к пляжу. На пути ему попались полуразвалившиеся дома и подсобные помещения, окруженные мусором и отходами, а также грунтовая дорога. Местные передвигаются преимущественно на мопедах и велосипедах. Больше о его опыте и путешествии, — читайте в материале Фокуса.

Отдых на Мальдивах

В своих роликах блогер продемонстрировал, что жизнь на островах далеко не рай, как это может показаться иностранцам, которые приезжают туда на отдых. Местные преимущественно уже привыкли к красивой природе и голубой воде на пляже. Их больше волнует поиск работы и заработка.

Отдых на Мальдивах 2026

Не секрет, что среди украинцев путешествие на Мальдивы считается роскошью из-за дорогого авиаперелета. VIP-туристы, как правило, не останавливаются на островах, где живут коренные жители, а выбирают роскошные отели или резорты на отдельных островах.

Что пишут люди?

"Так выглядят Мальдивы для бедных, а именно острова, где живут местные. Те Мальдивы, куда надо лететь, это частные острова (курорты), где красота и рай", — прокомментировала одна зрительница.

Другая добавила: "Море все недостатки сглаживает, потрясающее, цвет как в рекламе".

"Страшная бедность, а курорт считается райским", — прокомментировал еще один пользователь.

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

"Вы выбрали более дешевый пакет, в деревне всегда так, но люди хорошие, приветливые. Мы хотели поехать в деревню на экскурсию, но не успели, а так виллы-курорты — класс, слов нет, очень-очень красиво, главное выбрать пакет "все включено" и наслаждаться. Мальдивы — это рай на Земле", — заметила следующая участница обсуждения.

На последний комментарий автор ответил, что везде путешествует "дикарем", то есть не пользуется услугами туристических компаний.

Артур отдыхал на Мальдивах Фото: TikTok

