"Государство забирает дом": украинка рассказала правду о жизни пенсионеров в Америке

Украинка, которую зовут Алла, рассказала о своем опыте работы медсестрой в Америке. Женщина прожила там уже 10 лет, поэтому понимает контекст и все особенности медицинской системы.

Алла говорит, что американцы планируют старость задолго до пенсии. На это есть немало причин, в частности сложная бюрократическая система. Если пожилому человеку государство выплачивает пособие по уходу, то впоследствии может претендовать на недвижимость. При таких обстоятельствах потомки могут остаться ни с чем, даже если есть завещание.

Помощь пенсионерам в США

"Я — медсестра в Америке. На этой неделе у нас была, ситуация, которая меня реально зацепила. Пациентка — 84 года. Муж умер. Дети живут отдельно. У каждого своя жизнь. Формально дети есть, да, они помогают. Но с каждым месяцем становится тяжелее и тяжелее. Она плохо ходит, у нее сахарный диабет, нужно колоть инсулин каждый день. Она забывает это делать. Частенько забывает, где она и что происходит. Мы как ее семейный врач понимаем одно — ей нужна помощь — регулярная. Медсестра в сутки, контроль лекарств, инсулина", — рассказывает украинка.

Алла рассказала о медицинской системе в США Фото: Instagram

По ее словам, домашние медсестры — это очень дорого. Государственная страховка такое не покрывает.

"То, что люди думают, что государство поможет, не совсем так. Государственная страховка Medicare, которая подключается после 65 лет, покрывает очень ограниченно, а Medicaid включается только тогда, когда у тебя почти не осталось денег. Medicaid платит за дом престарелых только после того, как твои сбережения истощены, а дом — это актив. То есть не важно, что дети вписаны в завещание, не важно, что это семейный дом. Завещание не защищает. Если государство годами платит за дом для пожилых людей, после смерти человека штат может забрать дом, чтобы вернуть эти деньги", — объясняет Алла.

Шок у семьи пациентки

Женщина вспоминает: когда объясняла это семье пациентки, то видела шок, потому что люди всю жизнь работали, платили налоги и думали, что дом останется детям, а система работает иначе.

Украинка рассказала о жизни пенсионеров в США

"Именно поэтому в Америке дома редко переходят из поколения в поколение. Не из-за жадности, а из-за правил, о которых никто не говорит вслух", — добавляет автор видео.

Алла сделала для себя вывод, что очень важно сейчас откладывать деньги на свою старость, чтобы потом не покрепляться в такую ситуацию.

"Забрать старушку к себе, сдать дом в аренду и за эти деньги оплачивать медсестру. Варианты есть, было бы желание. И вообще не представляю, чтобы моя мама болела ц.д. и я бы не знала что с ней делается", — написала в комментариях одна зрительница.

Другая добавила: "Если нет возможности ухаживать за матерью, то оформить ее в дом престарелых за счет дома — норм вариант. Или продать дом выгоднее, оплачивать маме пансионат, возможно, еще деньги даже какие-то им останутся".

