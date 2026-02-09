Поддержите нас UA
Стиль жизни Евровидение 2026

Jerry Heil после проигрыша на Нацотборе заявила, что ее "массово травят"

Jerry Heil нацотбор
Jerry Heil на Нацотборе | Фото: Instagram

Украинская певица после финала Национального отбора на Евровидение заявила, что столкнулась с массовой травлей в сети. Об этом артистка написала в своем посте в соцсетях, поделившись личными переживаниями после участия в конкурсе.

По словам певицы, подготовка к Нацотбору была для нее эмоционально болезненной, а волна критики после выступления стала особенно тяжелым опытом, написала она в Telegram.

Она отметила, что почувствовала "цунами осуждения" как песни, так и себя, а также обратила внимание на лицемерие людей, которые публично поддерживали ее, но при этом приобщались к массовому хейту.

Jerry Heil отметила, что не искала справедливости, ведь понимает: часто агрессивная реакция является способом защиты собственных вкусов. В то же время артистка призналась, что пережитое существенно изменило ее мировоззрение и отношение к мнению незнакомых людей.

Відео дня

"Стало совершенно все равно на мнение незнакомых мне людей. Это прекрасное ощущение свободы я испытываю впервые", — написала певица, добавив, что боль стала для нее формой катарсиса.

Она также подчеркнула, что несмотря на эмоциональные потрясения не "сломалась", хотя почувствовала, что часть ее старого мировоззрения осталась позади. Артистка назвала этот опыт важным этапом личной трансформации и символически связала его со своей конкурсной песней CATHARTICUS.

