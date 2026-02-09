Jerry Heil после проигрыша на Нацотборе заявила, что ее "массово травят"

Украинская певица после финала Национального отбора на Евровидение заявила, что столкнулась с массовой травлей в сети. Об этом артистка написала в своем посте в соцсетях, поделившись личными переживаниями после участия в конкурсе.

По словам певицы, подготовка к Нацотбору была для нее эмоционально болезненной, а волна критики после выступления стала особенно тяжелым опытом, написала она в Telegram.

Она отметила, что почувствовала "цунами осуждения" как песни, так и себя, а также обратила внимание на лицемерие людей, которые публично поддерживали ее, но при этом приобщались к массовому хейту.

Jerry Heil отметила, что не искала справедливости, ведь понимает: часто агрессивная реакция является способом защиты собственных вкусов. В то же время артистка призналась, что пережитое существенно изменило ее мировоззрение и отношение к мнению незнакомых людей.

"Стало совершенно все равно на мнение незнакомых мне людей. Это прекрасное ощущение свободы я испытываю впервые", — написала певица, добавив, что боль стала для нее формой катарсиса.

Она также подчеркнула, что несмотря на эмоциональные потрясения не "сломалась", хотя почувствовала, что часть ее старого мировоззрения осталась позади. Артистка назвала этот опыт важным этапом личной трансформации и символически связала его со своей конкурсной песней CATHARTICUS.

