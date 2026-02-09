"Чому я, чому не він": переможниця Нацвідбору задумалася, чи можна передати кубок іншому учаснику

Leléka (Вікторія Корнікова) після Нацвідбору зізналася, що замислювалась, чи можна "передати кубок" LAUD. Інтерв’ю з співачкою записували зранку після фіналу, коли емоції від конкурсу ще були свіжими.

Під час розмови артистка відверто поділилася сумнівами та внутрішніми переживаннями після своєї перемоги. За її словами, вона прокинулася з думками про виступ LAUD, який справив на неї надзвичайне враження. Про це Вікторія Корнікова сказала під час інтерв’ю "Радіо. Промінь".

"Напевно, мені треба до психотерапевта сходити. То я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я?". Перша думка, з якою я прокинулась — LAUD настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала. Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я сьогодні зранку лежала в ліжку і думала: "чому я, чому не він", і чи можна якось передавати кубки", — сказала вона.

На уточнювальне запитання, чи справді вона хотіла б передати кубок LAUD, співачка коротко відповіла: "Так".

Пізніше представниця Leléka уточнила в коментарях, що слова артистки мали символічний характер. За її словами, йшлося не про реальну відмову від перемоги, а про бажання підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його професійний рівень.

Хто така Leléka

Leléka — сценічне ім’я Вікторії Корнікової, української співачки, композиторки та аранжувальниці. У 2014 році дівчина, яка родом з Донецької області, переїхала до Німеччини, де й жила весь цей час.

У 2016 році в Берліні співачка заснувала гурт Leléka.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 7 лютого за сумою двох оцінок Leléka здобула перемогу та право представляти Україну у Відні. І журі, і глядачі дали їй по 10 балів.

