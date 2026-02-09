"Почему я, почему не он": победительница Нацотбора задумалась, можно ли передать кубок другому участнику

Leléka (Виктория Корникова) после Нацотбора призналась, что задумывалась, можно ли "передать кубок" LAUD. Интервью с певицей записывали утром после финала, когда эмоции от конкурса еще были свежими.

Во время разговора артистка откровенно поделилась сомнениями и внутренними переживаниями после своей победы. По ее словам, она проснулась с мыслями о выступлении LAUD, которое произвело на нее чрезвычайное впечатление. Об этом Виктория Корникова сказала во время интервью "Радио. Промінь".

"Наверное, мне надо к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я?". Первая мысль, с которой я проснулась — LAUD настолько невероятно спел, я за него так болела. Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я сегодня утром лежала в постели и думала: "почему я, почему не он", и можно ли как-то передавать кубки", — сказала она.

На уточняющий вопрос, действительно ли она хотела бы передать кубок LAUD, певица коротко ответила: "Да".

Позже представительница Leléka уточнила в комментариях, что слова артистки носили символический характер. По ее словам, речь шла не о реальном отказе от победы, а о желании поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его профессиональный уровень.

Кто такая Лелека

Leléka — сценическое имя Виктории Корниковой, украинской певицы, композитора и аранжировщицы. В 2014 году девушка, которая родом из Донецкой области, переехала в Германию, где и жила все это время.

В 2016 году в Берлине певица основала группу Leléka.

В финале Нацотбора на Евровидение-2026 7 февраля по сумме двух оценок Leléka одержала победу и право представлять Украину в Вене. И жюри, и зрители дали ей по 10 баллов.

