Певица, которая уже покоряла Евровидение, назвала свое участие в Нацотборе нецензурным словом

Украинская певица Monokate (Екатерина Павленко), которая ранее представляла Украину на Евровидении, резко высказалась о своем участии в Национальном отборе 2026. Соответствующий комментарий артистка оставила в соцсетях в ответ на вопрос пользователя.

В заметке в Threads дизайнер Роман Логинов с ником loginov_designs поинтересовался, какую "х*йню" люди делали или их знакомые после фразы "один раз живем". В комментариях певица с иронией ответила: "Подала заявку на нацотбор", использовав нецензурный контекст вопроса.

Monokate пошутила о Нацотборе Фото: Threads

Реакции людей

Комментарий быстро набрал более 9 тысяч лайков и вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Часть пользователей восприняла ответ как шутку и самоиронию, другие же расценили его как негативную оценку конкурса и собственного опыта участия:

"Катя, ваша шутка недостаточно гуцульская";

"Ахахах, Катя, ну вы даете жару, как и здесь, так и на отборе";

"Это про 2020 или про 2026?";

"При чем дважды. Вас били и щекотали пятки, чтобы заставить это делать?";

"Умеете вы сказать, не говоря прямо";

"Ничего, в следующем году повезет. Как говорится Бог любит Троицу";

"Орнула в голос. Спасибо".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Jerry Heil после проигрыша на Нацотборе заявила, что ее "массово травят".

Известный украинский продюсер и телеведущий прокомментировал выступление и победу Leléka на Нацотборе. Он также поддержал Руслану, которую обвинили в нарушении правил конкурса.

Фокус вел текстовую трансляцию национального отбора, ведущими которого в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.