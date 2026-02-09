Поддержите нас UA
Стиль жизни Евровидение 2026

Певица, которая уже покоряла Евровидение, назвала свое участие в Нацотборе нецензурным словом

Monokate о нацотборе
Певица Monokate | Фото: Instagram

Украинская певица Monokate (Екатерина Павленко), которая ранее представляла Украину на Евровидении, резко высказалась о своем участии в Национальном отборе 2026. Соответствующий комментарий артистка оставила в соцсетях в ответ на вопрос пользователя.

В заметке в Threads дизайнер Роман Логинов с ником loginov_designs поинтересовался, какую "х*йню" люди делали или их знакомые после фразы "один раз живем". В комментариях певица с иронией ответила: "Подала заявку на нацотбор", использовав нецензурный контекст вопроса.

Monokate Нацотбор
Monokate пошутила о Нацотборе
Фото: Threads

Реакции людей

Комментарий быстро набрал более 9 тысяч лайков и вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Часть пользователей восприняла ответ как шутку и самоиронию, другие же расценили его как негативную оценку конкурса и собственного опыта участия:

  • "Катя, ваша шутка недостаточно гуцульская";
  • "Ахахах, Катя, ну вы даете жару, как и здесь, так и на отборе";
  • "Это про 2020 или про 2026?";
  • "При чем дважды. Вас били и щекотали пятки, чтобы заставить это делать?";
  • "Умеете вы сказать, не говоря прямо";
  • "Ничего, в следующем году повезет. Как говорится Бог любит Троицу";
  • "Орнула в голос. Спасибо".
