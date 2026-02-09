Певица, которая уже покоряла Евровидение, назвала свое участие в Нацотборе нецензурным словом
Украинская певица Monokate (Екатерина Павленко), которая ранее представляла Украину на Евровидении, резко высказалась о своем участии в Национальном отборе 2026. Соответствующий комментарий артистка оставила в соцсетях в ответ на вопрос пользователя.
В заметке в Threads дизайнер Роман Логинов с ником loginov_designs поинтересовался, какую "х*йню" люди делали или их знакомые после фразы "один раз живем". В комментариях певица с иронией ответила: "Подала заявку на нацотбор", использовав нецензурный контекст вопроса.
Реакции людей
Комментарий быстро набрал более 9 тысяч лайков и вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Часть пользователей восприняла ответ как шутку и самоиронию, другие же расценили его как негативную оценку конкурса и собственного опыта участия:
- "Катя, ваша шутка недостаточно гуцульская";
- "Ахахах, Катя, ну вы даете жару, как и здесь, так и на отборе";
- "Это про 2020 или про 2026?";
- "При чем дважды. Вас били и щекотали пятки, чтобы заставить это делать?";
- "Умеете вы сказать, не говоря прямо";
- "Ничего, в следующем году повезет. Как говорится Бог любит Троицу";
- "Орнула в голос. Спасибо".
