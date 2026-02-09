Співачка, яка вже підкоряла Євробачення, назвала свою участь у Нацвідборі нецензурним словом
Українська співачка Monokate (Катерина Павленко), яка раніше представляла Україну на Євробаченні, різко висловилася про свою участь у Національному відборі 2026. Відповідний коментар артистка залишила в соцмережах у відповідь на запитання користувача.
У дописі в Threads дизайнер Роман Логінов із ніком loginov_designs поцікавився, яку "х*йню" люди робили або їхні знайомі після фрази "один раз живемо". У коментарях співачка з іронією відповіла: "Подала заявку на нацвідбір", використавши нецензурний контекст запитання.
Реакції людей
Коментар швидко набрав понад 9 тисяч вподобань і викликав активне обговорення серед підписників. Частина користувачів сприйняла відповідь як жарт і самоіронію, інші ж розцінили її як негативну оцінку конкурсу та власного досвіду участі:
- "Катю, ваш жарт недостатньо гуцульський";
- "Ахахах, Катю, ну ви даєте жару, як і тут, так і на відборі";
- "Це про 2020, чи про 2026?";
- "При чому двічі. Вас били і лоскотали п‘ятки, аби змусити це робити?";
- "Вмієте ви сказати, не кажучи прямо";
- "Нічого, в наступному році повезе. Як то кажуть Бог любить Трійцю";
- "Орнула в голос. Дякую".
