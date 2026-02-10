Мама Jerry Heil считает, что ее дочь подставили на Нацотборе Евровидения (фото)

Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) завершила участие в финале Национального отбора на Евровидение-2026 на третьем месте. После объявления результатов артистку публично поддержала ее мама Людмила Шемаева.

В соцсетях Людмила Шемаева поделилась сториз с репостом поста дочери, в котором Jerry Heil обратилась к поклонникам и показала награду от официального фан-клуба Евровидения OGAE. По итогам голосования певица победила в номинации "Выбор Еврофанов".

"Я получила свой главный кубок вечера — он о любви тех, для кого Евровидение — это не просто конкурс, а целая музыкальная вселенная. И раз этот кубок — выбор Еврофанов из Украины и 17 стран — значит, что-то таки я делаю правильно. Я вас обожаю так же сильно. Каждое слово вашей поддержки все это время дает мне силы. Спасибо, что вы, такие замечательные, есть у меня и у моего творчества", — написала артистка в Instagram.

На публикацию дочери отреагировала и ее мама, назвав эту награду важнее любого конкурса.

"Доченька наша, ты самая лучшая. Эта награда выше любого Евровидения, потому что за тебя болеют тысячи живых людей, и мы очень благодарны им за это", — отметила Людмила Шемаева.

Кроме слов поддержки, мать финалистки также выразила сомнение относительно прозрачности Национального отбора.

"В голосовании на Нацотборе, в том, как транслировался сам номер, как подавался звук, я что-то совсем разуверилась. Такое ощущение, что это действительно была подстава, как и пишет об этом много людей. Для чего это было сделано — знает только тот, кто это задумал. Но все, что ни делается, — к лучшему. На все воля Божья", — написала она.

