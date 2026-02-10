Сміються всі: українців нарешті об'єднали "палаючі" меми про Нацвідбір (фото, відео)

Після фіналу національного відбору на Євробачення-2026 у мережі один за одним почали з’являтися жартівливі відео від блогерів. Влучні меми несподівано (або цілком прогнозовано) об’єднали українців з різними музичними вподобаннями.

Інтернет активне обговорює палку промову Руслани із закликом голосувати за Leléka, християнський поп Jerry Heil, жарти ведучої Лесі Нікітюк, а також дивну операторську роботу переможного номера на Нацвідборі. Дивіться вибрані найсмішніші ролики у підбірці Фокусу.

Також багатьох вразило феєричне живе виконання пісні One day від Злати Огневич. Співачка представляла Україну на Євробаченні-2013. Вона пройшла до фіналу, де зайняла третє місце, набравши 214 балів.

Злата Огневич виконує One day на Нацвідборі-2026

До речі, після Нацвідбору переможниця Leléka (Вікторія Корнікова) зізналася, що замислювалась, чи можна "передати кубок" Laud. Інтерв’ю з співачкою записували зранку після фіналу, коли емоції від конкурсу ще були свіжими.

Тим часом Андрій Данилко, який раніше відмовився бути суддею Нацвідбору на Євробачення, пожартував над фіналістками конкурсу в образі Вєрки Сердючки разом із "мамою". У жартівливому дописі в Instagram артист з’явився у чорній рясі з великим хрестом — очевидний натяк на трек фіналістки Jerry Heil. Водночас "мама" Сердючки позувала в костюмі лелеки, обігравши псевдонім переможниці Нацвідбору — Leleka.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У суботу, 7 лютого, відбувся фінал національного відбору на міжнародний конкурс Євробачення-2026. Фанати навперебій заявляють, що цьогорічні фіналісти — одні з найсильніших за останні роки. Співачка Lelѐka перемогла Нацвідбір, цілком заслужено отримавши найбільші бали, як від членів журі, так і від глядачів. Одна із фавориток, Jerry Heil, несподівано для багатьох опинилась на третьому місці, хоча останніми тижнями їй віщували ледь не тріумф.

Відомий український продюсер і телеведучий прокоментував виступ та перемогу Leléka на Нацвідборі. Він також підтримав Руслану, яку звинуватили у порушенні правил конкурсу.

Фокус вів текстову трансляцію національного відбору, ведучими якого цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.