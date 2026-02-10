Смеются все: украинцев наконец-то объединили "горящие" мемы о Нацотборе (фото, видео)

После финала национального отбора на Евровидение-2026 в сети один за другим начали появляться шуточные видео от блогеров. Меткие мемы неожиданно (или вполне прогнозируемо) объединили украинцев с разными музыкальными предпочтениями.

Интернет активно обсуждает пламенную речь Русланы с призывом голосовать за Leléka, христианский поп Jerry Heil, шутки ведущей Леси Никитюк, а также странную операторскую работу победного номера на Нацотборе. Смотрите самые смешные ролики в подборке Фокуса.

Также многих поразило феерическое живое исполнение песни One day от Златы Огневич. Певица представляла Украину на Евровидении-2013. Она прошла в финал, где заняла третье место, набрав 214 баллов.

Злата Огневич исполняет One day на Нацотборе-2026

Кстати, после Нацотбора победительница Leléka (Виктория Корникова) призналась, что задумывалась, можно ли "передать кубок" Laud. Интервью с певицей записывали утром после финала, когда эмоции от конкурса еще были свежими.

Тем временем Андрей Данилко, который ранее отказался быть судьей Нацотбора на Евровидение, пошутил над финалистками конкурса в образе Верки Сердючки вместе с "мамой". В шуточном посте в Instagram артист появился в черной рясе с большим крестом — очевидный намек на трек финалистки Jerry Heil. В то же время "мама" Сердючки позировала в костюме аиста, обыграв псевдоним победительницы Нацотбора — Leleka.

