Андрей Данилко, который отказался быть судьей Нацотбора, эпично потроллил финалисток (фото)

Андрей Данилко, который ранее отказался быть судьей Нацотбора на Евровидение, пошутил над финалистками конкурса в образе Верки Сердючки вместе с "мамой".

В шуточном посте в Instagram артист появился в черной рясе с большим крестом — очевидный намек на трек финалистки Jerry Heil CATHARTICUS (prayer). В то же время "мама" Сердючки позировала в костюме аиста, обыграв псевдоним победительницы Нацотбора — LELÉKA.

Андрей Данилко пошутил над финалистками Нацотбора Фото: Instagram

Реакции людей

Ироничное фото быстро стало вирусным в соцсетях и вызвало волну смеха и одобрительных комментариев:

"Самые лучшие", — написала телеведущая Леся Никитюк.

"Ну лучшие", — отметила певица и участница Нацотбора 2026 Jerry Heil.

"Андрей, я Вас прошу не шутить на такую тему, ладно гусь, но....", — написал подписчик.

"Браво. Ни на что не намекая — это шедевр", — прокомментировала пользовательница соцсети.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Leléka (Виктория Корникова) после Нацотбора призналась, что задумывалась, можно ли "передать кубок" LAUD. Интервью с певицей записывали утром после финала, когда эмоции от конкурса еще были свежими.

Jerry Heil после проигрыша на Нацотборе заявила, что ее "массово травят". По словам певицы, подготовка к Нацотбору была для нее эмоционально болезненной, а волна критики после выступления стала особенно тяжелым опытом.

Кроме того, Фокус вел текстовую трансляцию национального отбора, ведущими которого в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.