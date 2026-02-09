Андрій Данилко, який відмовився бути суддею Нацвідбору, епічно потролив фіналісток (фото)

Андрій Данилко, який раніше відмовився бути суддею Нацвідбору на Євробачення, пожартував над фіналістками конкурсу в образі Вєрки Сердючки разом із "мамою".

У жартівливому дописі в Instagram артист з’явився у чорній рясі з великим хрестом — очевидний натяк на трек фіналістки Jerry Heil CATHARTICUS (prayer). Водночас "мама" Сердючки позувала в костюмі лелеки, обігравши псевдонім переможниці Нацвідбору — LELÉKA.

Андрій Данилко пожартував над фіналістками Нацвідбору Фото: Instagram

Реакції людей

Іронічне фото швидко стало вірусним у соцмережах та викликало хвилю сміху й схвальних коментарів:

"Найлуччіші", — написала телеведуча Леся Нікітюк.

"Ну кращі", — зазначила співачка і учасниця Нацвідбору 2026 Jerry Heil.

"Андрію, я Вас прошу не шуткувати на таку тему, ладно гусь, но….", — написав підписник.

"Браво. Ні нащо не натякаючи — це шедевр", — прокоментувала користувачка соцмережі.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Leléka (Вікторія Корнікова) після Нацвідбору зізналася, що замислювалась, чи можна "передати кубок" LAUD. Інтерв’ю з співачкою записували зранку після фіналу, коли емоції від конкурсу ще були свіжими.

Jerry Heil після програшу на Нацвідборі заявила, що її "масово цькують". За словами співачки, підготовка до Нацвідбору була для неї емоційно болісною, а хвиля критики після виступу стала особливо важким досвідом.

Крім того, Фокус вів текстову трансляцію національного відбору, ведучими якого цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.