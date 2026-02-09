Стиль життя Євробачення 2026
Андрій Данилко, який відмовився бути суддею Нацвідбору, епічно потролив фіналісток (фото)
Андрій Данилко, який раніше відмовився бути суддею Нацвідбору на Євробачення, пожартував над фіналістками конкурсу в образі Вєрки Сердючки разом із "мамою".
У жартівливому дописі в Instagram артист з’явився у чорній рясі з великим хрестом — очевидний натяк на трек фіналістки Jerry Heil CATHARTICUS (prayer). Водночас "мама" Сердючки позувала в костюмі лелеки, обігравши псевдонім переможниці Нацвідбору — LELÉKA.
Реакції людей
Іронічне фото швидко стало вірусним у соцмережах та викликало хвилю сміху й схвальних коментарів:
- "Найлуччіші", — написала телеведуча Леся Нікітюк.
- "Ну кращі", — зазначила співачка і учасниця Нацвідбору 2026 Jerry Heil.
- "Андрію, я Вас прошу не шуткувати на таку тему, ладно гусь, но….", — написав підписник.
- "Браво. Ні нащо не натякаючи — це шедевр", — прокоментувала користувачка соцмережі.
- Leléka (Вікторія Корнікова) після Нацвідбору зізналася, що замислювалась, чи можна "передати кубок" LAUD. Інтерв’ю з співачкою записували зранку після фіналу, коли емоції від конкурсу ще були свіжими.
- Jerry Heil після програшу на Нацвідборі заявила, що її "масово цькують". За словами співачки, підготовка до Нацвідбору була для неї емоційно болісною, а хвиля критики після виступу стала особливо важким досвідом.
Крім того, Фокус вів текстову трансляцію національного відбору, ведучими якого цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.