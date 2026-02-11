Leléka ответила на упреки украинцев, что она уже 11 лет живет в Германии

Победительница украинского Национального отбора на "Евровидение-2026" Виктория Корникова (Leléka) ответила на упреки украинцев относительно того, что уже 11 лет живет в Германии. Певица отметила, что для нее принципиально важно оставаться в украинском культурном контексте и работать для Украины.

Виктория рассказала об этом во время встречи с поклонниками в одном из книжных магазинов Киева. Также артистка призналась, что не верила в собственную победу, ведь считала, что больше шансов имеет более популярная соперница — Jerry Heil, передает Фокус.

По словам Leléka, во время объявления результатов она растерялась, когда услышала, что Яна Шемаева получила меньше баллов.

"И когда я услышала, сколько баллов получила она… В тот момент у меня просто выключилось восприятие. И я уже не воспринимала информацию… В первый день после этого было ощущение внутреннего неприятия всего этого", — сказала она.

Відео дня

Певица отметила, что только сейчас начала "возвращаться к реальности" и осознавать, что именно она будет представлять Украину в Австрии. В то же время Leléka отметила: вместе с радостью от победы пришло и ощущение большой ответственности.

Отвечая на вопрос о том, насколько она "в контексте" событий в Украине, учитывая многолетнюю жизнь за границей, артистка призналась, что не понимает, как это можно измерить.

"Не знаю. Мне просто важно, чтобы Украина сохранилась. Я не представляю своей жизни без Украины. Потому что если она исчезнет, то, как пишут некоторые военные, и я с ними абсолютно согласна, будет: "и разлетелись мы по миру, по эмиграциям, и будем петь дружеские украинские песни". Без статуса государственности для Украины — кем я буду? Мне просто для моей души важно делать это на украинском и усиливать культурный имидж самой Украины. А если ее не будет, я буду творить на каком-то непонятном языке несуществующей страны. И это все теряет смысл", — заявила певица.

Также Leléka предположила, что пребывание "в контексте" может определяться ее волонтерской деятельностью, поведением на концертах и тем, как она позиционирует себя в публичном пространстве.

"Мне кажется, что я не могу этого оценивать, потому что я внутри себя нахожусь, а не извне. И не имею понимания, насколько кто в Украине "в контексте"… Не знаю", — подытожила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Leléka после Нацотбора призналась, что задумывалась, можно ли "передать кубок" Laud.

Мама Jerry Heil считает, что ее дочь подставили на Нацотборе Евровидения.

Кроме того, после финала в сети один за другим начали появляться шуточные видео от блогеров. Меткие мемы неожиданно (или вполне прогнозируемо) объединили украинцев с разными музыкальными предпочтениями.