Мозгова "наїхала" на Руслану, яка під час Нацвідбору зробила резонансну заяву

Продюсерка Олена Мозгова різко висловилася на адресу Руслани після її резонансної поради під час Національного відбору. Мозгова публічно розкритикувала слова співачки щодо "фірми" на Євробаченні та стала на захист артиста Laud.

У своєму дописі в Instagram Мозгова зізналася, що цьогорічне Євробачення пройшло повз її увагу, однак вона не змогла оминути заяву Руслани, адресовану Laud.

Продюсерку обурила порада "не треба тут цієї фірми", яку вона саркастично прокоментувала, поставивши під сумнів саму ідею відмови від професійного, "фірмового" підходу не лише на конкурсі, а й в Україні загалом.

Мозгова іронічно зазначила, що замість розвитку й високих стандартів тоді доведеться "все життя стрибати і кричати гей, гей, гей", після чого прямо звернулася до Laud, підтримавши його стиль і амбіції. У дописі вона наголосила, що співак є "крутим фірмачем", і побажала йому рухатися далі — аж до "Греммі", поставивши під сумнів доцільність участі артиста в Євробаченні.

