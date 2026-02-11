Мозговая "наехала" на Руслану, которая во время Нацотбора сделала резонансное заявление

Продюсер Елена Мозговая резко высказалась в адрес Русланы после ее резонансного совета во время Национального отбора. Мозговая публично раскритиковала слова певицы относительно "фирмы" на Евровидении и стала на защиту артиста Laud.

В своей заметке в Instagram Мозговая призналась, что нынешнее Евровидение прошло мимо ее внимания, однако она не смогла обойти заявление Русланы, адресованное Laud.

Продюсера возмутил совет "не надо здесь этой фирмы", который она саркастически прокомментировала, поставив под сомнение саму идею отказа от профессионального, "фирменного" подхода не только на конкурсе, но и в Украине в целом.

Мозговая иронично отметила, что вместо развития и высоких стандартов тогда придется "всю жизнь прыгать и кричать гей, гей, гей", после чего прямо обратилась к Laud, поддержав его стиль и амбиции. В заметке она подчеркнула, что певец является "крутым фирмачом", и пожелала ему двигаться дальше — вплоть до "Грэмми", поставив под сомнение целесообразность участия артиста в Евровидении.

Алена Мозговая о словах Русланы на Нацотборе Фото: Instagram

