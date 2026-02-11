Laud сделал заявление после резонансных слов Leléka о передаче кубка победителя Нацотбора
Серебряный призер Нацотбора на "Евровидение-2026" Laud отреагировал на заявление победительницы конкурса Leléka о возможной передаче ему кубка. После резонанса в сети артист обратился к украинцам в соцсетях.
Laud вышел на связь в соцсети Threads, обратившись к сопернице и публике.
"Нацотбор завершился, и Украина имеет своего представителя. Искренне желаю Leléka достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами — ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста — это о единстве и уважении друг к другу, это важно", — написал артист.
Лелека хотела отдать кубок Лауду
Накануне Leléka призналась, что задумывалась над тем, чтобы передать кубок Laud, за которого искренне болела и была уверена в его победе.
"Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я, почему не он?". И возможно, можно как-то передавать кубки", — сказала победительница.
