Laud сделал заявление после резонансных слов Leléka о передаче кубка победителя Нацотбора

Серебряный призер Нацотбора на "Евровидение-2026" Laud отреагировал на заявление победительницы конкурса Leléka о возможной передаче ему кубка. После резонанса в сети артист обратился к украинцам в соцсетях.

Laud вышел на связь в соцсети Threads, обратившись к сопернице и публике.

"Нацотбор завершился, и Украина имеет своего представителя. Искренне желаю Leléka достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами — ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста — это о единстве и уважении друг к другу, это важно", — написал артист.

Лелека хотела отдать кубок Лауду

Накануне Leléka призналась, что задумывалась над тем, чтобы передать кубок Laud, за которого искренне болела и была уверена в его победе.

"Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я, почему не он?". И возможно, можно как-то передавать кубки", — сказала победительница.

Кроме того, Leléka ответила на упреки украинцев, что она уже 11 лет живет в Германии. Певица отметила, что для нее принципиально важно оставаться в украинском культурном контексте и работать для Украины.