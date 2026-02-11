Laud сделал заявление после резонансных слов Leléka о передаче кубка победителя Нацотбора

Серебряный призер Нацотбора на "Евровидение-2026" Laud отреагировал на заявление победительницы конкурса Leléka о возможной передаче ему кубка. После резонанса в сети артист обратился к украинцам в соцсетях.

Laud вышел на связь в соцсети Threads, обратившись к сопернице и публике.

"Нацотбор завершился, и Украина имеет своего представителя. Искренне желаю Leléka достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами — ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста — это о единстве и уважении друг к другу, это важно", — написал артист.

Лелека хотела отдать кубок Лауду

Накануне Leléka призналась, что задумывалась над тем, чтобы передать кубок Laud, за которого искренне болела и была уверена в его победе.

"Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я, почему не он?". И возможно, можно как-то передавать кубки", — сказала победительница.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец Khayat после очередного поражения на Нацотборе на Евровидение заявил, что этот путь уже точно завершен.

Мозговая "наехала" на Руслану, которая во время Нацотбора раскритиковала "фирму" Laud.

Кроме того, Leléka ответила на упреки украинцев, что она уже 11 лет живет в Германии. Певица отметила, что для нее принципиально важно оставаться в украинском культурном контексте и работать для Украины.