Khayat больше не пойдет на Нацотбор: певец сделал резонансное заявление

Украинский певец Khayat после очередного поражения на Нацотборе на Евровидение заявил, что этот путь уже точно завершен. В комментариях его активно поддержали фанаты.

В TikTok певец записал видео, в котором прямо ответил на вопросы подписчиков, которые интересуются вероятностью участия в конкурсе в следующем году.

Khayat больше не пойдет на Нацотбор

"Пойду ли я на отбор-27. Сразу говорю, что не пойду. Друзья, причина одна — в том, что я взял максимум уже, который мог взять уже из этого опыта. И все же нельзя ходить только на отбор и создавать музыку для формата. Потому что для меня, например, песня "Герцы". Это классно, что она была выбрана и что она стала частью Нацотбора и этой евробаченской истории, потому что в целом именно Евровидение оно развивается, оно не стоит на месте. И мы можем видеть по прошлому году, что достаточно аутентичной и нишевой музыки было представлено", — сказал финалист Нацотбора-2026.

По словам артиста, это хорошо для молодых музыкантов.

"Это классная возможность проявить себя", — добавил Khayat.

Реакция сети

В комментариях фанаты артиста активно выразили ему свою поддержку:

"Должен наконец-то все таки когда-то попасть на Евровидение, это очень несправедливо что его постоянно сливают, он талантливый, просто не все это понимают".

"Я вспоминаю всегда, как Санина ответила на этот вопрос — что им это уже не надо, потому что они собирают стадионы, и пусть нацотбор остается платформой для начинающих артистов".

"Может и правильно. Тратить столько сил и денег под определенный формат. Это занимает также много времени. Лучше уже заниматься своими песнями, развитием и делать свои концерты. Но в любой момент ждем возвращения".

"Очень жаль, что они упустили тебя".

Khayat на Нацотборе-2019 Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Отметим, что Khayat участвовал в Национальном отборе на Евровидение четыре раза (2019, 2020, 2025, 2026). Певец пытался представить Украину на международном песенном конкурсе, исполняя песни в жанре фольктроника.

