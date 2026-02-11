Khayat більше не піде на Нацвідбір: співак зробив резонансну заяву

Український співак Khayat після чергової поразки на Нацвідборі на Євробачення заявив, що цей шлях уже точно завершено. У коментарях його активно підтримали фанати.

У TikTok співак записав відео, у якому прямо відповів на запитання підписників, які цікавляться ймовірністю участі в конкурсі наступного року.

Khayat більше не піде на Нацвідбір

"Чи піду на відбір-27. Одразу кажу, що не піду. Друзі, причина одна — в тому, що я взяв максимум вже, який міг взяти вже з цього досвіду. І все ж таки не можна ходити тільки на відбір і створювати музику для формату. Бо для мене, наприклад, пісня "Герци". Це класно, що її було обрано і що вона стала частиною Нацвідбору і цієї євробаченської історії, бо в цілому саме Євробачення воно розвивається, воно не стоїть на місці. І ми можемо бачити по минулому року, що достатньо автентичної і нішевої музики було представлено", — сказав фіналіст Нацвідбору-2026.

За словами артиста, це добре для молодих музикантів.

"Це класна можливість проявити себе", — додав Khayat.

Реакція мережі

У коментарях фанати артиста активно висловили йому свою підтримку:

"Має нарешті все таки колись потрапити на Євробачення, це дуже несправедливо що його постійно зливають, він талановитий, просто не всі це розуміють".

"Я згадую завжди, як Саніна відповіла на це питання — що їм це вже не треба, бо вони збираються стадіони, і нехай нацвідбір залишається платформою для починаючих артистів".

"Може і правильно. Витрачати стільки сил і грошей під певний формат. Це займає також багато часу. Краще вже займатися своїми піснями, розвитком і робити свої концерти. Але в будь-який момент чекаємо на повернення".

"Дуже шкода, що вони упустили тебе".

Khayat на Нацвідборі-2019 Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Зазначимо, що Khayat брав участь у Національному відборі на Євробачення чотири рази (2019, 2020, 2025, 2026). Співак намагався представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі, виконуючи пісні в жанрі фольктроніка.

