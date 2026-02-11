Khayat більше не піде на Нацвідбір: співак зробив резонансну заяву
Український співак Khayat після чергової поразки на Нацвідборі на Євробачення заявив, що цей шлях уже точно завершено. У коментарях його активно підтримали фанати.
У TikTok співак записав відео, у якому прямо відповів на запитання підписників, які цікавляться ймовірністю участі в конкурсі наступного року.
Khayat більше не піде на Нацвідбір
"Чи піду на відбір-27. Одразу кажу, що не піду. Друзі, причина одна — в тому, що я взяв максимум вже, який міг взяти вже з цього досвіду. І все ж таки не можна ходити тільки на відбір і створювати музику для формату. Бо для мене, наприклад, пісня "Герци". Це класно, що її було обрано і що вона стала частиною Нацвідбору і цієї євробаченської історії, бо в цілому саме Євробачення воно розвивається, воно не стоїть на місці. І ми можемо бачити по минулому року, що достатньо автентичної і нішевої музики було представлено", — сказав фіналіст Нацвідбору-2026.
За словами артиста, це добре для молодих музикантів.
"Це класна можливість проявити себе", — додав Khayat.
Реакція мережі
У коментарях фанати артиста активно висловили йому свою підтримку:
- "Має нарешті все таки колись потрапити на Євробачення, це дуже несправедливо що його постійно зливають, він талановитий, просто не всі це розуміють".
- "Я згадую завжди, як Саніна відповіла на це питання — що їм це вже не треба, бо вони збираються стадіони, і нехай нацвідбір залишається платформою для починаючих артистів".
- "Може і правильно. Витрачати стільки сил і грошей під певний формат. Це займає також багато часу. Краще вже займатися своїми піснями, розвитком і робити свої концерти. Але в будь-який момент чекаємо на повернення".
- "Дуже шкода, що вони упустили тебе".
Зазначимо, що Khayat брав участь у Національному відборі на Євробачення чотири рази (2019, 2020, 2025, 2026). Співак намагався представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі, виконуючи пісні в жанрі фольктроніка.
