Руслана объяснила, почему со сцены Нацотбора сказала скандальный призыв: "Я была абсолютно уверена"

Член жюри Национального отбора на "Евровидение-2026" Руслана прокомментировала свое заявление во время финального концерта 7 февраля, когда со сцены призвала зрителей голосовать за одну из финалисток. Артистка объяснила, почему публично агитировала за Leléka.

Руслана признала, что ее слова могли прозвучать слишком резко. Об этом она сказала в комментарии Eurovision Ukraine official на YouTube.

"Вероятно, я категорично это сказала. С точки зрения других артистов это могло прозвучать недостаточно толерантно", — отметила она.

В то же время певица отметила, что действовала эмоционально, ведь была убеждена в своем выборе: "Когда у тебя есть абсолютная уверенность и ты точно знаешь, что так должно произойти, ты будешь действовать решительно. Честно, это просто вырвалось из меня".

Также артистка прокомментировала, нарушила ли правила прямого эфира своим призывом. По ее словам, в эфире запрещены призывы к насилию, дискриминации или нетолерантности, однако ее высказывание не подпадает под эти ограничения.

"Сказать, что я четко юридически это нарушила, мы не можем", — подчеркнула Руслана.

Она добавила, что иногда категоричные фразы оправданы, ведь помогают "донести до людей свою решимость".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Спич Русланы вызвал бурную реакцию сети из-за слов в поддержку исполнительницы Leléka. Юзеры требовали провести повторное голосование из-за влияния на результаты.

Laud сделал заявление после резонансных слов Leléka о передаче кубка победителя Нацотбора.

Кроме того, украинский певец Khayat после очередного поражения на Нацотборе на Евровидение заявил, что этот путь уже точно завершен.