Мама Анни Алхім прокоментувала її роман з одруженим бізнесменом (фото)

Мама блогерки Анни Алхім Ірина Броніславівна прокоментувала скандал навколо роману своєї доньки з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним.

Жінка прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна. Вона заявила, що проти, щоб донька зустрічалася з одруженими чоловіками.

Мама Алхім про роман доньки з одруженим чоловіком

Ірина Броніславівна прокоментувала стосунки доньки з Костянтином Валеуліним, натякнувши, що в цьому винна його дружина Дар’я, адже "хорошим дружинам не зраджують".

"Я хочу сказати, що від хороших дружин чоловіки не гуляють", — сказала жінка.

А людям, які хочуть зраджувати своїй другій половині, вона порадила працювати над своїми проблемами. Зокрема, Ірина Броніславівна проти того, щоб зустрічатися з одруженими.

"На чужому горі свого щастя не побудуєш. Я виражаю свою власну думку", — сказала мама блогерки, додавши, що вона говорила про це доньці.

Ірина Броніславівна Фото: YouTube

Роман Анни Алхім та Костянтина Валеуліна

Навесні 2025 року в мережі активно обговорювали те, що блогерка близько двох років зустрічалася з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, про що вона сама розповіла публічно. Анна Алхім опублікувала їхні фото після того, як чоловік повернувся до дружини Дарʼї, з якою виховує доньку та яка після цього теж стала зіркою мережі.

"Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, а по ньому всі, хто знав (А ВСІ ЗНАЛИ). Дякую всім, ви вільні. А ви знаєте, що рятує світ? Не любов, ні. Правда врятує світ", — писала Алхім.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін Фото: alkhim.a24/Instagram

