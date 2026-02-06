Україномовний француз поставив на місце Алхім за російську мову: "Не розумію"

Француз та викладач мови Ніколя Імберт, який самостійно вивчив українську, відмовив в індивідуальних уроках французької скандальній блогерці Анні Алхім.

Про це стало відомо з Instagram Ніколя, який в соцмережах називає себе "українськомовним французом". Він опублікував скріншот переписки з блогеркою.

Француз поставив на місце Анну Алхім

Алхім звернулася до викладача російською мовою з проханням записатися на індивідуальні уроки французької. Втім, Ніколя відповів, що не розуміє і попросив продовжити спілкування українською.

"Вітаю. Я не розумію. Можна українською, будь ласка?" — написав француз.

Француз поставив на місце Анну Алхім Фото: Instagram

Цікаво, що блогерка прочитала повідомлення, але не відповіла.

"За гроші не можна зрадити свої принципи. Мені шкода її. Справді, молюсь за її покаяння. Нехай Господь відкриє її серце до істини", — написав у сторіс викладач французької.

Француз поставив на місце Анну Алхім Фото: Instagram

Хто такий Ніколя Імберт

Ніколя — засновник онлайн-школи з вивчення французької мови для українців. Разом зі своєю дружиною-українкою чоловік веде україномовний блог в Instagram. З 2022 року Ніколя почав вивчати українську мову, а у 2024 перебрався до Львова.

"Я й гадки не мав, що настане мить, коли я, корінний француз, віднайду себе українцем — не за паспортом, а за долею. Перше українське слово, яке пронизало моє серце — воля. Воля — це не лише свобода. Це внутрішній чин, це незламність духу, це гідність, що не піддається ярму. Самотужки вивчивши українську мову ще у Франції, я слухав народні пісні — і плакав", — писав викладач.

Цікаво, що раніше француз знав російську, проте каже, що вже забув її.

"Найцікавіше те, що зараз я не розумію російську. Я забув, справді забув! І це добре", — казав Ніколя.

Ніколя Імберт Фото: Instagram

