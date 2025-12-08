Алхім образила мешканців Львову через російську мову: з'явилась реакція влади

Алхім стверджувала, що дитина у дитсадку Львова лишилась без подарунку на Святого Миколая, тому що спілкувалась російською мовою. У міськраді це заперечують.

"Мережею шириться скриншот з начебто львівського садочка, де дитині не дали подарунок від Миколая через те, що вона спілкується російською. Це неправда. Ми ретельно усе перевірили і запевняємо, що в комунальних садках Львова такої ситуації не було", - написав у Facebook Андрій Закалюк, директор у Департамент освіти та культури Львівської міської ради.

Пост Андрія Закалюка Фото: Скріншот

За його словами — такі фейки — це типова російська тактика: розсварити людей між собою, посіяти недовіру й образи там, де їх немає.

"У львівських садочках усі діти рівні. Наші заклади освіти — простір безпеки та підтримки. Дитина не може та не має відповідати за погляди і вчинки своїх дорослих", - написав Закалюк та закликав поширювати тільки перевірену інформацію.

Російська мова та дитсадок у Львові — про що йшла мова у дописі Анни Алхім

Алхім опублікувала сторіз у своєму Instagram 8 грудня в якому прикріпила скриншот нібито допису у Threads. Вона записала відео, в якому розкритикувала ситуацію, яка начебто сталася в садочку у Львові.

Пост, який репостнула Алхім Фото: скриншот

Допис з'явився не тільки у Алхім, а й в інших соцмережах. В ньому йшлося про те, що дівчинку нібито не привітали з Днем святого Миколая і не дали подарунок через те, що вона спілкується російською мовою.

У переписці вказано, що інші батьки ухвалили це рішення спільно, а матері дитини радять вчити її української, щоб наступного року до неї "можливо теж прийшов Миколай".

Наразі Алхім видалила цю публікацію. Допис користувачки oleksandra.lechenko, опублікований блогеркою, в Theads також відсутній.

Фокус писав про чергову скандальну заяву Анни Алхім, яка цього разу звинуватила жителів Львова в тому, що "50% українців не хочуть вчити українську мову".

Сама Алхім на початку листопада розповіла, що живе "в найбільш російському районі Дубая", а її син "грається з росіянами".