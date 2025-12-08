Алхим оскорбила жителей Львова из-за русского языка: появилась реакция властей

Алхим утверждала, что ребенок в детском саду Львова остался без подарка на Святого Николая, потому что общался на русском языке. В горсовете это отрицают.

"В сети распространяется скриншот из якобы львовского садика, где ребенку не дали подарок от Николая из-за того, что он общается на русском. Это неправда. Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было", — написал в Facebook Андрей Закалюк, директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета.

Пост Андрея Закалюка Фото: Скриншот

По его словам — такие фейки — это типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет.

"Во львовских садиках все дети равны. Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", — написал Закалюк и призвал распространять только проверенную информацию.

Русский язык и детсад во Львове — о чем шла речь в заметке Анны Алхим

Алхим опубликовала сториз в своем Instagram 8 декабря в котором прикрепила скриншот якобы сообщения в Threads. Она записала видео, в котором раскритиковала ситуацию, которая якобы произошла в садике во Львове.

Пост, который репостнула Алхим Фото: скриншот

Сообщение появилось не только в Алхим, но и в других соцсетях. В нем говорилось о том, что девочку якобы не поздравили с Днем святого Николая и не дали подарок из-за того, что она общается на русском языке.

В переписке указано, что другие родители приняли это решение совместно, а матери ребенка советуют учить его украинскому, чтобы в следующем году к нему "возможно тоже пришел Николай".

Сейчас Алхим удалила эту публикацию. Сообщение пользовательницы oleksandra.lechenko, опубликованное блогером, в Theads также отсутствует.

Сама Алхим в начале ноября рассказала, что живет "в самом русском районе Дубая", а ее сын "играет с русскими".