Алхим оскорбила жителей Львова из-за русского языка: появилась реакция властей
Алхим утверждала, что ребенок в детском саду Львова остался без подарка на Святого Николая, потому что общался на русском языке. В горсовете это отрицают.
"В сети распространяется скриншот из якобы львовского садика, где ребенку не дали подарок от Николая из-за того, что он общается на русском. Это неправда. Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было", — написал в Facebook Андрей Закалюк, директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета.
По его словам — такие фейки — это типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет.
"Во львовских садиках все дети равны. Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых", — написал Закалюк и призвал распространять только проверенную информацию.
Русский язык и детсад во Львове — о чем шла речь в заметке Анны Алхим
Алхим опубликовала сториз в своем Instagram 8 декабря в котором прикрепила скриншот якобы сообщения в Threads. Она записала видео, в котором раскритиковала ситуацию, которая якобы произошла в садике во Львове.
Сообщение появилось не только в Алхим, но и в других соцсетях. В нем говорилось о том, что девочку якобы не поздравили с Днем святого Николая и не дали подарок из-за того, что она общается на русском языке.
В переписке указано, что другие родители приняли это решение совместно, а матери ребенка советуют учить его украинскому, чтобы в следующем году к нему "возможно тоже пришел Николай".
Сейчас Алхим удалила эту публикацию. Сообщение пользовательницы oleksandra.lechenko, опубликованное блогером, в Theads также отсутствует.
Фокус писал об очередном скандальном заявлении Анны Алхим, которая на этот раз обвинила жителей Львова в том, что "50% украинцев не хотят учить украинский язык".
Сама Алхим в начале ноября рассказала, что живет "в самом русском районе Дубая", а ее сын "играет с русскими".